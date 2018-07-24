Савченко не прошла проверку на полиграфе и продолжает голодать

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, не прошла запланированную на вторник психофизиологическую экспертизу на полиграфе.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на одного из защитников политика Александра Шадрина.

Накануне пресс-служба Савченко сообщила, что 24 июля нардеп продолжит процедуру прохождения экспертизы на полиграфе.

"Экспертиза не состоялась. Повезли Надежду назад (в следственный изолятор)", – сказал адвокат, объяснив, что это случилось по двум причинам: на допрос не допустили защитника Савченко и хотели ставить не те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп.

Читайте также: Савченко одобрительно высказалась о подростке, который шел "стрелять депутатов"

"Не был допущен защитник Александр Тананакин к подзащитной. Объяснили, что якобы не было разрешения следователя. Следователь в телефонном режиме объяснил, что он не возражает, но тем не менее не допустили", – уточнил Шадрин.

Он добавил, что в полицию подано заявление о препятствовании законной деятельности адвоката.

Кроме того, следователь хотел задавать свои вопросы – не те, которые просила Надежда в своем ходатайстве. Они провели одну экспертизу по своим вопросам. Она подала ходатайство, чтобы провели экспертизу по ее вопросами. У нас состязательный процесс,

– рассказал защитник политика, уточнив, что Савченко просила поставить те же вопросы, но в другой формулировке.

"Следователь там где-то некорректно формулировал вопрос. Например, она же как военное лицо по роду службы сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово оружие. Они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-то уголовным преступлениям. Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно", – пояснил Шадрин.

Пока что защита Савченко не будет ходатайствовать о новом допросе на полиграфе, потому что хочет получить "какие-то письменные ответы по ситуации, имевшей место сегодня".

Адвокат также добавил, что нардеп продолжает голодовку, которую начала 13 июля после продления меры пресечения в виде ареста.

В чем подозревают Надежду Савченко?

В сговоре с террористической организацией – "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.



22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. Впоследствии этот срок был продлен до 13 июля, а затем – до 10 сентября.