Арест Надежды Савченко суд продлил до 10 сентября

По результатам проведенного 13 июля 2018 года судебного заседания, суд продлил арест нардепа Надежды Савченко до 10 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда Киева.

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"Срок содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. продлен до 10.09.2018. Указанное решение принято следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева по результатам проведенного 13 июля 2018 года судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В.", – говорится в сообщении суда.

Напомним, 10 июля в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство о продлении содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко. Спустя, прокуратура объявила отвод судье Елене Мелешак, которая, по информации прокуроров, на момент автоматического распределения дела находилась в отпуске.



На последующую попытку назначить другого судью для рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения сторона защиты заявила отвод, в том числе отвод судьям, которые должны были рассматривать отвод судьи по рассмотрению ходатайства. Также сторона защиты заявляла о незаконности оснований отвода судьи Мелешак, а 12 июля адвокаты Савченко заявили о приобщении к делу дополнительных документов незаконным путем.



13 июля стало известно, что Надежде Савченко суд назначил бесплатного государственного адвоката.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



По данным ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко вместе с экс-переговорщиком по освобождению заложников Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.



22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.