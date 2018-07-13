02:31
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
23°C 15°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
  • вторник
    21°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, 13 июля
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, 13 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Арест Надежды Савченко суд продлил до 10 сентября

30 Читати новину українською
Арест Надежды Савченко суд продлил до 10 сентября
Арест Надежды Савченко суд продлил до 10 сентября / Фото из открытых источников

По результатам проведенного 13 июля 2018 года судебного заседания, суд продлил арест нардепа Надежды Савченко до 10 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда Киева.

Читайте также: Меру пресечения Савченко не продлили из-за "минирования"

"Срок содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. продлен до 10.09.2018. Указанное решение принято следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева по результатам проведенного 13 июля 2018 года судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В.", – говорится в сообщении суда.

Напомним, 10 июля в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство о продлении содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко. Спустя, прокуратура объявила отвод судье Елене Мелешак, которая, по информации прокуроров, на момент автоматического распределения дела находилась в отпуске.

На последующую попытку назначить другого судью для рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения сторона защиты заявила отвод, в том числе отвод судьям, которые должны были рассматривать отвод судьи по рассмотрению ходатайства. Также сторона защиты заявляла о незаконности оснований отвода судьи Мелешак, а 12 июля адвокаты Савченко заявили о приобщении к делу дополнительных документов незаконным путем.

13 июля стало известно, что Надежде Савченко суд назначил бесплатного государственного адвоката.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

По данным ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко вместе с экс-переговорщиком по освобождению заложников Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.

Теги: Новости политики Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 13 июля: Маленькая победа владельцев еврономеров, депутат избил женщину
13 июля, 23:25 Главные новости 13 июля: Маленькая победа владельцев еврономеров, депутат избил женщину
241
Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
13 июля, 23:00 Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс
Іван Яковина 132
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
272
О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
13 июля, 22:02 О чем говорит встреча Трампа с Порошенко на кануне с разговором с Путиным
Юрій Бутусов 867
"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
13 июля, 21:00 "Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях
Сергій Лещенко 222
Внезапная болезнь Путина гораздо серьезнее, – Independent
 15 февраля , 09:18
Выборы президента России: официальные результаты голосования
 23 марта , 12:00
Ракетный удар по Сирии: все детали военной операции
 14 апреля , 15:14
В оккупированном Донецке взорвали автомобиль
 3 марта , 16:09
Кризис с мобильной связью на Донбассе: в Vodafone отличились громким заявлением
 23 января , 21:32
Евровидение 2018: яркие фото выступлений всех участников первого полуфинала
8 мая , 23:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук