Арешт Надії Савченко суд продовжив до 10 вересня

За результатами проведеного 13 липня 2018 року судового засідання, суд продовжив арешт нардепа Надії Савченко до 10 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Шевченківського районного суду Києва.

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"Строк тримання під вартою відносно Савченко Н.В. продовжено до 10.09.2018. Зазначене рішення постановлено слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва за результатами проведеного 13 липня 2018 року судового засідання з розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко Н.В.", – йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, 10 липня до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про продовження тримання під вартою народного депутата Надії Савченко. Опісля прокуратура оголосила відвід судді Олені Мелешак, яка, за інформацією прокурорів, на момент авторозподілу справи перебувала у відпустці.



На подальшу спробу призначити іншого суддю для розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу сторона захисту оголошувала відвід, в тому числі відвід суддям, які мали розглядати відвід судді з розгляду клопотання. Також сторона захисту наголошувала про незаконність підстав відводу судді Мелешак, а 12 липня адвокати Савченко заявили про долучення до справи додаткових документів незаконним шляхом.



13 липня стало відомо, що Надії Савченко суд призначив безкоштовного державного адвоката.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



За даними ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко разом з екс-переговірником зі звільнення заручників Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.