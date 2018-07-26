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Порошенко піде на другий президентський термін, проте оголосить про це пізніше, – ЗМІ

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Порошенко піде на другий президентський термін
Порошенко піде на другий президентський термін / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко оголосить про свої плани балотуватися на другий термін на посаді не раніше 24 серпня. Проте команда чинного глави держави вже починає виборчу кампанію.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Зазначається, що один із соратників Порошенка підтвердив те, команда президента вже починає виборчу кампанію, а питання участі нинішнього глави держави на виборах –вирішене.

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До цього інший співрозмовник видання з команди Порошенка зазначав, що рішення президента про участь у виборах залежить від рейтингу в соціологічних опитуваннях безпосередньо перед стартом кампанії.

Водночас в Адміністрації президента повідомляють, що на сьогодні жодне із соцопитувань не показує рейтинг Порошенка нижче 6%. При тому, що показники всіх лідерів електоральної думки, включаючи самого президента, відрізняються в межах статистичної похибки.

Члени президентської команди переконані, що враховуючи незначний розрив між потенційними кандидатами, який показують соцопитування, боротися за другий термін варто. Як стверджує один зі співрозмовників видання, сам Порошенко заявить про намір балотуватися у президенти на старті виборчої гонки – не раніше Дня незалежності, після 24 серпня.

До слова, 25 липня про намір брати участь у виборах президента України заявила народна депутатка Надія Савченко.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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