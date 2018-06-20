17:10
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Тимошенко братиме участь у виборах президента України: заява політика

2498 Читать новость на русском
Тимошенко балотуватиметься у президенти України
Тимошенко балотуватиметься у президенти України / Фото з вільних мереж

Лідерка партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що братиме участь у виборах президента України, що відбудеться у 2019 році.

Про це Тимошенко заявила під час відеоконференції у Facebook.

"Я балотуватимусь на посаду президента України. Але балотуватимусь не для того, аби просто пограти в авторитаризм та монополію влади. Для мене президентська посада – це не Playstation, а реальні зміни, яких чекає країна", – запевнила Тимошенко.

Читайте також: Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю

При цьому політик пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах вона проведе референдум для схвалення нової Конституції. За твердженнями Тимошенко, така ініціатива допоможе "зробити владу сильнішою та збалансованою".

Лідерка "Батьківщини" також заявила, що вибори до Верховної Ради, заплановані на осінь 2019 року, необхідно буде проводити вже за новим законодавством.

Зараз працює велика група вчених і правознавців, щоб створити концепцію нової Конституції, потім цей проект повинен бути переданий на референдум, новий президент у першу чергу повинен прийняти нову Конституцію і втілити її в життя. І вже нові парламентські вибори провести за новою, сильною, найкращою у світі Конституцією,
– заявила Тимошенко.

Дивіться відео про топ-7 обурливих фактів про Тимошенко:

 

Теги: Новини України Новини політики Конституція Президент України Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Странные рекорды Крымского моста
сьогодні, 17:00 Странные рекорды Крымского моста
Злой Одессит 258
Скасування депутатської недоторканності: КС схвалив президентський законопроект
сьогодні, 15:03 Скасування депутатської недоторканності: КС схвалив президентський законопроект
682
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сьогодні, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 705
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сьогодні, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1841
Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
сьогодні, 10:06 Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
631
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук