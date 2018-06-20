Тимошенко братиме участь у виборах президента України: заява політика

Лідерка партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що братиме участь у виборах президента України, що відбудеться у 2019 році.

Про це Тимошенко заявила під час відеоконференції у Facebook.

"Я балотуватимусь на посаду президента України. Але балотуватимусь не для того, аби просто пограти в авторитаризм та монополію влади. Для мене президентська посада – це не Playstation, а реальні зміни, яких чекає країна", – запевнила Тимошенко.

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При цьому політик пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах вона проведе референдум для схвалення нової Конституції. За твердженнями Тимошенко, така ініціатива допоможе "зробити владу сильнішою та збалансованою".

Лідерка "Батьківщини" також заявила, що вибори до Верховної Ради, заплановані на осінь 2019 року, необхідно буде проводити вже за новим законодавством.

Зараз працює велика група вчених і правознавців, щоб створити концепцію нової Конституції, потім цей проект повинен бути переданий на референдум, новий президент у першу чергу повинен прийняти нову Конституцію і втілити її в життя. І вже нові парламентські вибори провести за новою, сильною, найкращою у світі Конституцією,

– заявила Тимошенко.

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