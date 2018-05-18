Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю

Напередодні президентських виборів в Україні у 2019 році соціологічні дослідження демонструють, що у Юлії Тимошенко найкращі серед інших претендентів шанси всістись у крісло глави держави.

Так, за результатами свіжих опитувань, найбільша кількість виборців готова віддати свій голос саме за неї. Сайт "24" наводить декілька тез про Леді Ю в українській політиці, які варто пам'ятати кожного свідомому громадянину.

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1. Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка.

Успішна бізнес-історія Олександра та Юлії Тимошенко почалася ще у 90-х роках і, судячи з того, як голова фракції "Батьківщина" намагається приховати підприємницьку діяльність свого чоловіка, добре розвивається й зараз. Увесь бізнес подружжя записаний на обранця Тимошенко. Восени 2016 року, коли в Україні нарешті запрацював сервіс електронного декларування, народний депутат внесла туди 9 компаній чоловіка, а також 3,2 млн гривень його іноземного доходу. Проте, насправді екс-прем'єр оприлюднює не всі доходи. До прикладу, у своїй декларації вона "забула" вказати компанію Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o., керуючим партнером якої Олександр Тимошенко є з 2014 року. Лідер БЮТ також вирішила не згадувати у декларації і про чеську "Батьківщину" – громадську організацію, зареєстровану 2015 року в Празі. Одним із її засновників є чоловік Тимошенко.

2. Уряд Тимошенко у 2009 році підписав пакет газових домовленостей з Росією.

19 січня 2009 року за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна між "Нафтогазом" і "Газпромом" підписали скандальний контракт на постачання газу для України в 2009-2019 роках. Ціна за блакитне паливо від РФ для України на той момент була найвищою в Європі. Згодом генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти Тимошенко за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання газових угод. У 2011 році її було засуджено до семи років в'язниці із забороною займати державні посади протягом трьох років.

Через три роки, у лютому 2014-го, справу проти народної обраниці закрили за відсутністю складу злочину. Цього ж року між "Нафтогазом" і "Газромом" почалися судові тяганини у Стокгольмі щодо перегляду газового контракту та виплати компенсацій Україні. Наприкінці 2017 року "Нафтогаз" арбітражний суд виграв, і тепер "Газпром" зобов'язаний виплатити українській стороні 2,56 млрд дол.

3. Тимошенко не знає англійської мови, але користується послугами американських лобістів.

Недавній тому приклад – її поїздка до Вашингтона на Молитовний сніданок із главою Білого дому Дональдом Трампом. Лідер БЮТівців прогуляла засідання Верховної Ради 8 лютого, натомість провела цей день у компанії політичної та релігійної еліти США. В кулуарах події вона зустрілася зі спеціальним представником Сполучених Штатів в Україні Куртом Волкером. До слова, цей захід Тимошенко відвідує не вперше, а вхідний VIP-квиток для його учасників подекуди обходиться у 150 тисяч доларів.

4. Тимошенко була проти введення воєнного стану під час анексії Криму.

28 лютого 2014 року під час засідання Ради національної безпеки і оборони України, присвяченого введенню воєнного стану у зв'язку з початком окупації Криму, екс-прем'єр закликала владу бути "голубами миру".

Ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, тому що це означатиме програш. Ніякого воєнного стану та активізації наших військ! Ми маємо стати найбільш мирною нацією на планеті, просто поводитися, як голуби миру,

– закликала Тимошенко, згідно зі стенограмою засідання.

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5. У 26% висловлювань Тимошенко можна знайти відверту брехню.

Аналітики проекту VoxCheck назвали Леді Ю найбільшим брехуном в українській політиці. Протягом двох місяців експерти перевірили 46 фактологічних цитат Тимошенко, з яких правдивими виявилися всього чотири її висловлювання – тобто менше 10%.

6. У половині її заяв – маніпуляція.

Майстер маніпуляцій – це теж про Тимошенко. Як зазначають автори VoxCheck, вона любить перекручувати правильну статистику до невпізнанності.

Яскравий приклад маніпуляцій в стилі Тимошенко – те, як вона описувала пенсійну реформу цієї осені. Мовляв, влада підвищує українцям пенсійний вік до 65 років і скорочує коефіцієнт при нарахуванні пенсій за кожен відпрацьований рік. Все правда. За винятком кількох деталей. Українці виходитимуть на пенсію у 65 років тільки з 2028 року. По-друге, коефіцієнт дійсно знижується, але на його тлі збільшується зарплата для розрахунку пенсій. У такий спосіб вони вирівнюються для тих, хто виходив на заслужений відпочинок в різні роки. Тобто Тимошенко навмисно опускає частину інформації,

– йдеться у дослідженні.

7. 95% усіх цитат Тимошенко негативно заряджені.

Народна обраниця уподобала слова "зубожіння", "геноцид", "знищення людей", "катастрофа" та інші, які використовує для підбурення українців проти чинної влади. Без цих "епітетів" не обходиться майже жоден її виступ у ЗМІ.



Слова Тимошенко про "зубожіння" і "геноцид" народу стали мемами у соцмережах

Нам усім необхідно об'єднатися і не допустити ухвалення цієї реформи охорони здоров’я, бо можемо половини населення недорахуватися! Ця "реформа" – це геноцид української нації!

– злісно коментувала Тимошенко впровадження медичної реформи, настільки необхідної Україні.

Не забувайте цю інформацію, коли обиратимете наступного лідера нашої держави.

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