Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю

Накануне президентских выборов в Украине в 2019 году социологические исследования показывают, что у Юлии Тимошенко наилучшие среди других претендентов шансы усесться в кресло главы государства.

Так, по результатам свежих опросов, наибольшее количество избирателей готово отдать свой голос именно за нее. Сайт "24" приводит несколько тезисов о Леди Ю в украинской политике, которые стоит помнить каждому сознательному гражданину.

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1. Тимошенко не указывает в декларациях полные сведения о бизнесе своего мужа.

Успешная бизнес-история Александра и Юлии Тимошенко началась еще в 90-х годах и, судя по тому, как глава фракции "Батькивщина" пытается скрыть предпринимательскую деятельность своего мужа, хорошо развивается и сейчас. Весь бизнес супругов записан на избранника Тимошенко. Осенью 2016 года, когда в Украине наконец заработал сервис электронного декларирования, народный депутат внесла туда 9 компаний мужа, а также 3,2 млн гривен его иностранного дохода. Однако, на самом деле экс-премьер обнародует не все доходы. К примеру, в своей декларации она "забыла" указать компанию Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o., управляющим партнером которой Александр Тимошенко является с 2014 года. Лидер БЮТ также решил не вспоминать в декларации и о чешской "Батькивщине" – общественной организации, зарегистрированной в 2015 году в Праге. Одним из ее основателей является муж Тимошенко.

2. Правительство Тимошенко в 2009 году подписало пакет газовых договоренностей с Россией.

19 января 2009 года по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина между "Нафтогазом" и "Газпромом" подписали скандальный контракт на поставку газа для Украины в 2009-2019 годах. Цена за газ от РФ для Украины на тот момент была самой высокой в ​​Европе. Впоследствии Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против Тимошенко по факту превышения власти и служебных полномочий при подписании газовых соглашений. В 2011 году она была приговорена к семи годам тюрьмы с запретом занимать государственные должности в течение трех лет.

Через три года, в феврале 2014-го, дело против народной избранницы закрыли по причине отсутствия состава преступления. В этом году между "Нафтогазом" и "Газромом" начались судебные тяжбы в Стокгольме по пересмотру газового контракта и выплат компенсаций Украине. В конце 2017 года "Нафтогаз" арбитражный суд выиграл, и теперь "Газпром" обязан выплатить украинской стороне 2,56 млрд долл.

3. Тимошенко не знает английского языка, но пользуется услугами американских лоббистов.

Недавний тому пример – ее поездка в Вашингтон на Молитвенный завтрак с главой Белого дома Дональдом Трампом. Лидер бютовцев прогуляла заседание Верховной Рады 8 февраля, зато провела этот день в компании политической и религиозной элиты США. В кулуарах события она встретилась со специальным представителем США в Украине Куртом Волкером. К слову, это мероприятие Тимошенко посещает не первый раз, а входной VIP-билет для его участников иногда обходится в 150 тысяч долларов.

4. Тимошенко была против введения военного положения во время аннексии Крыма.

28 февраля 2014 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященного введению военного положения в связи с началом оккупации Крыма, экс-премьер призвала власти быть "голубями мира".

Мы должны сегодня умолять все международное сообщество встать на защиту Украины. Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш. Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать наиболее мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира,

– призвала Тимошенко, согласно стенограмме заседания.

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5. В 26% высказываний Тимошенко можно найти откровенную ложь.

Аналитики проекта VoxCheck назвали Леди Ю крупнейшим лжецом в украинской политике. В течение двух месяцев эксперты проверили 46 фактологических цитат Тимошенко, из которых правдивыми оказались всего четыре ее высказывания – то есть менее 10%.

6. В половине ее заявлений – манипуляция.

Мастер манипуляций – это тоже о Тимошенко. Как отмечают авторы VoxCheck, она любит искажать правильную статистику до неузнаваемости.

Яркий пример манипуляций в стиле Тимошенко – то, как она описывала пенсионную реформу этой осенью. Мол, власть повышает украинцам пенсионный возраст до 65 лет и сокращает коэффициент при начислении пенсий за каждый отработанный год. Все правда. За исключением нескольких деталей. Украинцы будут выходить на пенсию в 65 лет только с 2028 года. Во-вторых, коэффициент действительно снижается, но на его фоне увеличивается зарплата для расчета пенсий. Таким образом они выравниваются для тех, кто выходил на заслуженный отдых в разные годы. То есть Тимошенко намеренно опускает часть информации,

– говорится в исследовании.

7. 95% всех цитат Тимошенко отрицательно заряжены.

Народная избранница облюбовала слова "обнищание", "геноцид", "уничтожение людей", "катастрофа" и другие, которые использует для стравливания укракинцев против действующей власти. Без этих "эпитетов" не обходится почти ни одно ее выступление в СМИ.

Слова Тимошенко про "обнищание" и "геноцид" народа стали мемами в соцсетях

Нам всем необходимо объединиться и не допустить принятия этой реформы здравоохранения, потому что можем половины населения недосчитаться! Эта "реформа" – это геноцид украинской нации!

– возмущенно комментировала Тимошенко внедрение медицинской реформы, столь необходимой Украине.

Не забывайте эту информацию, когда будете выбирать следующего лидера нашего государства.

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