Тимошенко будет участвовать в выборах президента Украины: заявление политика

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.

Об этом Тимошенко заявила во время видеоконференции в Facebook.

"Я буду баллотироваться на должность президента Украины. Но не буду баллотироваться для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти. Для меня президентская должность – это не Playstation, а реальные изменения, которых ждет страна", – заверила Тимошенко.

Читайте также: Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты о Леди Ю

При этом политик пообещала, что в случае своей победы на выборах она проведет референдум для принятия новой Конституции. По утверждениям Тимошенко, такая инициатива поможет "сделать власть более сильной и сбалансированной".

Лидер "Батькивщины" также заявила, что выборы в Верховную Раду, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.

Сейчас работает большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции,

– заявила Тимошенко.

Смотрите видео о топ-7 возмутительных фактах о Тимошенко: