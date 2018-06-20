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Тимошенко будет участвовать в выборах президента Украины: заявление политика

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Тимошенко будет баллотироваться в президенты Украины
Тимошенко будет баллотироваться в президенты Украины / Фото из свободных сетей

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.

Об этом Тимошенко заявила во время видеоконференции в Facebook.

"Я буду баллотироваться на должность президента Украины. Но не буду баллотироваться для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти. Для меня президентская должность – это не Playstation, а реальные изменения, которых ждет страна", – заверила Тимошенко.

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При этом политик пообещала, что в случае своей победы на выборах она проведет референдум для принятия новой Конституции. По утверждениям Тимошенко, такая инициатива поможет "сделать власть более сильной и сбалансированной".

Лидер "Батькивщины" также заявила, что выборы в Верховную Раду, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.

Сейчас работает большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции,
– заявила Тимошенко.

Смотрите видео о топ-7 возмутительных фактах о Тимошенко:

 

Теги: Новости Украины Новости политики Конституция Президент Украины Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко
Источник: 24 канал
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