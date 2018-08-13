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Чому Вакарчуку і Зеленському не варто йти в Президенти України

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Ющенко прокоментував ймовірну участь Зеленського і Вакарчука на виборах
Ющенко прокоментував ймовірну участь Зеленського і Вакарчука на виборах / Колаж 24 Каналу

Президентом України повинна бути людина, що має понад 10 років досвіду державної служби. Тому, лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку і гумористу Володимиру Зеленському варто залишатися у своїй сфері, де вони успішні.

Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю "Українській правді".

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Зокрема, коментуючи можливу участь Зеленського і Вакарчука у майбутніх президентських виборах, Ющенко відповів, що переконаний, що "вони розумні люди". 

Вони успішні, талановиті і молоді. І це вже занадто багато для однієї людини. Безвідносно до прізвищ хочу сказати, що не радив би жартувати з темою посади президента,
– наголосив екс-президент.

За його словами, бути главою держави не просто, адже це величезна відповідальність та робота. 

"Якщо ви себе поважаєте, якщо ви розумієте, що це не просто колосальна відповідальність, це колосальна практика, колосальний фах, це людина, яка повинна володіти дуже багатьма обставинами, великою долею жертовності", – підкреслив Ющенко.

Також, третій президент України зауважив, що для високої посади потрібен чималий досвід у цій сфері.

"Я не уявляю в Україні президента, який жодного дня не був на державній службі, який не керував декількома десятками тисяч людей. Хоч років 10-15", – додав Ющенко.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Про свої наміри вже оголосили Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Роман Безсмертний, Інна Богословська, Роман Насіров, Надія Савченко.

Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Віктор Ющенко Президент України Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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