Чому 1+1 показав Зеленського замість Порошенка перед Новим роком

Генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко пояснив, чому перед Новим роком в ефірі телеканалу не показали привітання Президента України Петра Порошенка.

Про це Ткаченко написав у коментарях під своїм дописом у Facebook.

24 канал повідомляв, що за хвилину до Нового року телеканал 1+1 замість привітання Петра Порошенка показав Володимира Зеленського, який заявив, що офіційно йде у президенти України.

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Ми – комерційна телекомпанія. Це радянська традиція – показувати президентів під бій курантів. Курантів вже давно нема, а ви все сумуєте,

– пояснив гендиректор 1+1, зауваживши, що президента все ж показали, але вже в Новому році.



Допис гендиректора 1+1

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Водночас народний депутат, глава Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Вікторія Сюмар повідомила, що формального порушення закону в діях телеканалу не було.