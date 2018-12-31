Зеленський заявив, що йде у Президенти України

За кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Зауважимо, що свою промову шоумен розпочав російською, однак найважливішу частину виголосив українською мовою.

Відео із заявою Зеленського з'явилося в усіх дотичних до нього соцмережах.

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"Добрий вечір, друзі. Незабаром ми зустрінемо Новий рік і продовжимо "Вечірній квартал" (мовиться про новорічний ефір на телеканалі "1+1" – 24 канал). А поки у мене є невелика перерва, я вирішив з Вами поговорити відверто, як Володимир Зеленський", – почав свою промову шоумен.

Зауважимо, що одразу після цих слів він перейшов на українську мову.

"Зараз в Україні – така ситуація, коли у кожного українця є три шляхи. Перший шлях – жити, як живеш, плисти за течією, і це нормально, це вибір кожного. Другий шлях – зібрати свої речі та поїхати в іншу країну, аби заробляти там гроші та надсилати їх своїм близьким і ріднім… і це теж нормально. Але є іще третій шлях – спробувати самому щось змінити в Україні. І я для себе обрав саме його", – наголосив лідер "Кварталу 95".

Далі він укотре підкреслив, що його усі запитають щодо участі у виборах президента – "ідеш, чи не ідеш?"

Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів Вам марно обіцяти. І зараз, за кілька хвилин до Нового року я Вам дещо пообіцяю та одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю Вам піти у Президенти України, і одразу виконую. Я іду у Президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком! З новим слугою народу!

– заявив Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що іде у президенти: дивіться відео

Нагадаємо, 31 грудня в Україні стартувала президентська передвиборча кампанія. Першим, кого зареєстрували кандидатом на найвищу посаду у державі, виявився колишній міністр екології Ігор Шевченко. Згодом стало відомим ім’я ще однієї особи, яка вирішила подати документи на участь у плебісциті – мовиться про правозахисника з Броварів Володимира Ратуша.



Самі ж вибори Президента України відбудуться 31 березня – цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.





Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка