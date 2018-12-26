Зеленський розповів, як буде досягати миру на Донбасі, якщо стане президентом

З Росією потрібно буде домовлятися щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Таку думку висловив шоумен, один із засновників студії "Квартал-95" Володимир Зеленський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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"А які є шляхи? Мінські угоди не працюють. Йти туди війною? Я взагалі проти, тому що я така людина", – сказав артист на питання про те, як він буде вирішувати питання війни на Донбасі, якщо піде на вибори і стане президентом.

Зеленський підкреслив, що вважає себе "дуже ліберальним" і війна на Донбасі зачіпає, в першу чергу, людське життя.

Вся ця тема, всі ці шматки землі, це все про людське життя. Взагалі все. Тому, я б взяв людське життя, поставив би – ось наша мета, збережемо людей,

– заявив Зеленський.

"Доведеться говорити. Ну, доведеться говорити. Ми хочемо, не хочемо, через себе, хоч з чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина", – заявив Зеленський.

За його словами, треба говорити з росіянами, оскільки з маріонетковими керівниками "ЛНР" і "ДНР" говорити немає сенсу. Він висловив впевненість, що, склавши списки вимог обох сторін, можна знайти середину, яка усіх влаштує.

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При цьому Зеленський заявив, що для прийняття рішень щодо Донбасу він не виключає проведення референдуму.