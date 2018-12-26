15:53
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Зеленський розповів, як буде досягати миру на Донбасі, якщо стане президентом

      687 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      З Росією потрібно буде домовлятися щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

      Таку думку висловив шоумен, один із засновників студії "Квартал-95" Володимир Зеленський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

      Читайте також: "Я не можу переступити через себе": Зеленський розповів, чому не виступає в Росії

      "А які є шляхи? Мінські угоди не працюють. Йти туди війною? Я взагалі проти, тому що я така людина", – сказав артист на питання про те, як він буде вирішувати питання війни на Донбасі, якщо піде на вибори і стане президентом.

      Зеленський підкреслив, що вважає себе "дуже ліберальним" і війна на Донбасі зачіпає, в першу чергу, людське життя.

      Вся ця тема, всі ці шматки землі, це все про людське життя. Взагалі все. Тому, я б взяв людське життя, поставив би – ось наша мета, збережемо людей,
      – заявив Зеленський.

      "Доведеться говорити. Ну, доведеться говорити. Ми хочемо, не хочемо, через себе, хоч з чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина", – заявив Зеленський.

      За його словами, треба говорити з росіянами, оскільки з маріонетковими керівниками "ЛНР" і "ДНР" говорити немає сенсу. Він висловив впевненість, що, склавши списки вимог обох сторін, можна знайти середину, яка усіх влаштує.

      Читайте також: Партія Зеленського в лідерах парламентських виборів, – соцопитування

      При цьому Зеленський заявив, що для прийняття рішень щодо Донбасу він не виключає проведення референдуму.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан в Україні закінчився: чи відчули українці зміни та що буде далі
      сьогодні , 15:13 Воєнний стан в Україні закінчився: чи відчули українці зміни та що буде далі
      Наталія Печерська 649
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      сьогодні , 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      514
      Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      сьогодні , 13:01 Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      Тетяна Мартинюк 709
      Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      сьогодні , 12:02 Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      Блог Соцмережі 894
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Українські вчені розробили унікальний детектор брехні
       16 жовтня 2015 , 23:27
      Загинув поранений боєць "Азову"
       28 грудня 2014 , 23:17
      Манчіні: Я планував зіграти проти України та Польщі різними складами
       8 жовтня , 21:08
      Шахтар не відпустив хавбека збірної України у топовий клуб із Росії
       22 листопада , 16:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук