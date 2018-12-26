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      "Я не можу переступити через себе": Зеленський розповів, чому не виступає в Росії

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      Зеленський розповів, чому не виступає в Росії
      Зеленський розповів, чому не виступає в Росії / Фото з відкритих джерел

      З початком російської агресії проти України Володимир Зеленський припинив виступи та згорнув успішний кінобізнес у РФ.

      Припинилося все. За "взаємною симпатією". Це неможливо. Я не можу туди поїхати виступати. Мені погано. Не тому, що хтось щось скаже. Це моє внутрішнє відчуття,
      – розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

      Зокрема, команда Зеленського відмовилася від спільного з росіянами виробництва кіно.

      "На вкладений долар ми були найуспішнішою компанією з виробництва комерційного повнометражного кіно на території СНД. Ми закрили бізнес, який давав плоди", – повідомив Зеленський.

      Він також висловив жаль стосовно того, що Україна програє інформаційну війну Кремлю, адже серед, зокрема, російських акторів є ті, хто займає проукраїнську позицію. Так, Зеленський розповів, як у Москві йому вдалося переконати деяких своїх знайомих, котрі вважали, що Крим належить РФ.

      Я взяв мікрофон від караоке і почав говорити про те, що Крим наш, що ваші люди захоплюють. І всі в залі були на моєму боці. Це наш програш – інформаційна війна. Нормальні, притомні російські артисти, які за нас, вони б усе це транслювали. Ми багатьох самі відвернули. А деякі потрапили під інформаційну атаку,
      – сказав актор.

      Він також зазначив, що зараз отримує запрошення виступити в Росії або для росіян за кордоном, але відмовляється, незважаючи на високі гонорари.

      "Я не можу переступити через себе", – сказав Володимир Зеленський.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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