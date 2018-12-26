"Я не могу переступить через себя": Зеленский рассказал, почему не выступает в России

С началом российской агрессии против Украины Владимир Зеленский прекратил выступления в РФ и свернул успешный кинобизнес там.

"Прекратилось все. По "взаимной симпатии". Это невозможно. Я не могу туда поехать выступать. Мне плохо. Не потому, что кто-то что-то скажет. Это мое внутреннее ощущение",

– рассказал Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону.

В частности, команда Зеленского отказалась от совместного с россиянами производства кино.

"На вложенный доллар мы были самой успешной компанией по производству коммерческого полнометражного кино на территории СНГ. Мы закрыли бизнес, который давал плоды", – сообщил Зеленский.

Он также выразил сожаление относительно того, что Украина проигрывает информационную войну Кремлю, ведь среди, в частности, российских актеров есть те, кто занимает проукраинскую позицию. Так, Зеленский рассказал, как в Москве ему удалось убедить некоторых своих знакомых, считавших, что Крым принадлежит РФ.

"Я взял микрофон от караоке и начал говорить о том, что Крым наш, что ваши люди захватывают. И все в зале были на моей стороне. Это наш проигрыш – информационная война. Нормальные, вменяемые российские артисты, которые за нас, они бы все это транслировали. Мы многих сами отвернули. А некоторые попали под информационную атаку",

– сказал актер.

Он также отметил, что сейчас получает приглашения выступить в России или для россиян за рубежом, но отказывается, несмотря на высокие гонорары.

"Я не могу переступить через себя", – сказал Владимир Зеленский.