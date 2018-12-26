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      Зеленский рассказал, как будет добиваться мира на Донбассе, если станет президентом

      420 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      С Россией нужно будет договариваться относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

      Такое мнение выразил шоумен, один из основателей студии "Квартал-95" Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону.

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      "А какие есть пути? Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек", – сказал артист на вопрос о том, как он будет решать вопрос войны на Донбассе, если пойдет на выборы и станет президентом.

      Зеленский подчеркнул, что считает себя "очень либеральным", и война на Донбассе затрагивает, в первую очередь, человеческую жизнь.

      Вся эта тема, все эти куски земли, это все о человеческой жизни. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы вот наша цель, сохраним людей,
      – заявил Зеленский.

      "Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, за себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирал ни один человек", – заявил Зеленский.

      По его словам, надо говорить с россиянами, поскольку с марионеточными руководителями "ЛНР" и "ДНР" говорить нет смысла. Он выразил уверенность, что, составив списки требований обеих сторон, можно найти середину, которая всех устроит.

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      При этом Зеленский заявил, что для принятия решений по Донбассу он не исключает проведение референдума.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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