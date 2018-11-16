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      "Кожен має мати таємниці": Зеленський розповів, коли оголосить своє рішення щодо виборів

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      Зеленський прокоментував свою ймовірну участь у виборах
      Зеленський прокоментував свою ймовірну участь у виборах / Фото з відкритих джерел

      Комік та шоумен Володимир Зеленський, який за даними опитувань українців займає друге місце у президентському рейтингу, прокоментував свою ймовірну участь у виборах. Він зазначив, що про рішення йти чи не йти у Президенти, повідомить у майбутньому.

      Про це артист сказав в інтерв'ю ТСН.

      Читайте також: "Поки що друге місце": Зеленський прокоментував результат соціологічного опитування

      На уточнююче запитання журналістки, чому він не хоче говорити всерйоз і розкривати плани щодо того, чи буде брати участь на президентських виборах, Зеленський відповів: "У кожної людини мають бути таємниці. Інакше хто вона".

      Окрім того, шоумен зауважив, що наразі зайнятий своєю роботою та гумористичними проектами.

      "У мене "Ліга сміху", "Вечірній квартал". Зараз я присутній на репетиції, працюю з прекрасними дамами. Жінки – найкращий електорат! А тим більше – красиві та з почуттям гумору", – зазначив гуморист.

      Водночас, відповідь щодо ймовірної участі у президентських виборах артист пообіцяв дати у майбутньому.

      Це залишимо на майбутнє, якщо можна. В будь-якому випадку, це моє рішення, особисте,
      – пояснив Зеленський.

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. За Коституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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