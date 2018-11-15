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      "Поки що друге місце": Зеленський прокоментував результат соціологічного опитування

      724 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Серед українців провели опитування, за кого б вони проголосували на президентських виборах. За його результатами, перше місце займає Юлія Тимошенко, друге – Володимир Зеленський.

      Як заначив артист, він, як справжній чоловік, поступився жінці, передає ТСН.

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      Соціологічне опитування провели три авторитетні соціологічні агенції – КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг".

      Чого тут боятися? У мене друге, у Тимошенко – перше. Нормальна, хороша бійка. Але, я думаю так, що я, як спрвжній чоловік, як би там не було, просто зобов'язаний пропускати поки що жінку вперед,
      – сказав Володимир Зеленський.

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. За Коституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.

      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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