"Пока что второе место": Зеленский прокомментировал результат социологического опроса

Среди украинцев провели опрос, за кого бы они проголосовали на президентских выборах. По его результатам первое место занимает Юлия Тимошенко, второе – Владимир Зеленский.

Как отметил артист, он, как настоящий мужчина, уступил женщине, передает ТСН.

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Социологический опрос провели три авторитетных социологических агентства – КМИС, Центр Разумкова и группа "Рейтинг".

Чего тут бояться? У меня второе, у Тимошенко – первое. Нормальная, хорошая драка. Но, я думаю так, что я, как настоящий мужчина, как бы там ни было, просто обязан пропускать пока женщину вперед,

– сказал Владимир Зеленский.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут выбирать Президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Традиционно, в Украине нового Президента выбирают каждые 5 лет. По Коституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранения прав граждан этой страны.