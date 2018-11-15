Зеленский и Вакарчук – это два разных феномена, – Кипиани

Политологи говорят о потребности украинцев в новых лицах в политике, поэтому в рейтингах появились Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский. Однако их появление – это два разных феномена.

Об этом сказал известный историк и журналист Вахтанг Кипиани во время чата на сайте "Главред".

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Кипиани отметил, что он присутствовал на выступлении рок-музыканта в Йельском университете, и ему очень понравилось, что тот мыслит и говорит как западный политик.

"Если таких политиков будет больше, и фамилии здесь не важны, тем лучше", – заявил Кипиани.

Прежде всего, я считаю, что Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук – это два разных феномена. И ставить эти два имени рядом – это значит "опошлять" желание Святослава понять, как устроено государство и реализовать свои намерения,

– прокомментировал журналист.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут выбирать президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Традиционно, в Украине нового президента выбирают каждые 5 лет. По Коституции президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранения прав граждан этой страны.