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      Политолог объяснил, почему Зеленский занимает первые места в рейтингах

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      Кандидат Зеленский – это киношный герой Василий Голобородько. Его рейтинг не взорвался внезапно, эта тенденция прослеживается еще с сентября.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политолог Алексей Минаков.

      Читайте также: Президентские выборы 2019: рейтинги, которые удивляют и спрос на Зеленского и Вакарчука

      По его словам, есть два ключевых фактора: первый – это рекламные ролики с анонсом сериала, которые постоянно крутятся, второй – билборды.

      Зеленский публичное лицо, он немного подыгрывает, очень интересно и тонко, осторожно намекает на свое участие. Этим объясняется его успех,
      – отметил Минаков.

      "В основе то, что он понятен простым людям. Все кто, кроме него, в первой пятерке рейтинга еще с 90-х годов в политике. Надо дождаться 31 декабря, когда начнется регистрация кандидатов, возможно, мы увидим новые лица. Если Зеленский пойдет на выборы, то это может мобилизовать молодой электорат", – подчеркнул политолог.

      Больше – смотрите в видео.

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут выбирать Президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Традиционно, в Украине нового Президента выбирают каждые 5 лет. По Коституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранения прав граждан этой страны.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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