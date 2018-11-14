Политолог объяснил, почему Зеленский занимает первые места в рейтингах

Кандидат Зеленский – это киношный герой Василий Голобородько. Его рейтинг не взорвался внезапно, эта тенденция прослеживается еще с сентября.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политолог Алексей Минаков.

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По его словам, есть два ключевых фактора: первый – это рекламные ролики с анонсом сериала, которые постоянно крутятся, второй – билборды.

Зеленский публичное лицо, он немного подыгрывает, очень интересно и тонко, осторожно намекает на свое участие. Этим объясняется его успех,

– отметил Минаков.

"В основе то, что он понятен простым людям. Все кто, кроме него, в первой пятерке рейтинга еще с 90-х годов в политике. Надо дождаться 31 декабря, когда начнется регистрация кандидатов, возможно, мы увидим новые лица. Если Зеленский пойдет на выборы, то это может мобилизовать молодой электорат", – подчеркнул политолог.

Больше – смотрите в видео.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут выбирать Президента уже в седьмой раз, на смену действующему – Петру Порошенко. Традиционно, в Украине нового Президента выбирают каждые 5 лет. По Коституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранения прав граждан этой страны.