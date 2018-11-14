Політолог пояснив, чому Зеленський займає перші місця в рейтингах

Кандидат Зеленський – це кіношний герой Василь Голобородько. Його рейтинг вибухнув не раптово, ця тенденція простежується ще з вересня.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав політолог Олексій Мінаков.

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За його словами, є два ключових фактори: перший – це рекламні ролики з анонсом серіалу, які постійно крутяться, другий – білборди.

Зеленський публічна особа, він трохи підіграє, дуже цікаво та тонко, обережно натякає на свою участь. Цим пояснюється його успіх,

– зазначив Мінаков.

"В основі те, що він зрозумілий простим людям. Всі хто, крім нього у у першій п'ятірці рейтингу ще з 90-тих років у політиці. Треба дочекатися 31 грудня, коли розпочнеться реєстрація кандидатів, можливо, ми побачимо нові обличчя. Якщо Зеленський піде на вибори, то це може мобілізувати молодий електорат", – наголосив політолог.

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Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. За Коституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.