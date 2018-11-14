Президентські вибори 2019: рейтинги, які дивують та попит на Зеленського та Вакарчука

Три серйозні соціологічні агенції – КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг" оприлюднили президентський рейтинг, цифри якого вражають. Перше місце у ньому займає Юлія Тимошенко. Про те, як зміняться списки перед виборами та про попит на нові обличчя в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

– Мінус довіри до рейтингів в тому, що величезна кількість народу в Україні не визначилась. Таких громадян так багато, що будь-яке їхнє долучення до когось з кандидатів може змінити все. Українська соціологія неодноразово демонструвала, що рейтинги до виборів і рейтинги після виборів – це дві абсолютно великі різниці. Тобто ті, хто тільки зайшов у виборчу кампанію можуть опинитися в лідерах. Також величезна кількість кандидатів можуть виявитись не кандидатами.

Читайте також: Президентські амбіції Арсенія Яценюка: чи піде він на вибори

– На минулих президентських виборах основними фаворитами були Віктор Янукович і його опоненти Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко. Під час президентських виборів ніхто з них не балотувався, але лідером виявився Петро Порошенко, який серйозно переміг Тимошенко. Тобто ситуація за п'ять місяців кардинально змінилась.

– Популізм, в першу чергу, означає – народ і популярність. Кожен політик хоче бути популярним, проте є питання грані.

– Популістичні всі політики, але є питання, чи після слів йдуть хоч якісь дії. Основна претензія до Тимошенко не в тому, що вона говорить якійсь популярні речі, швидкі рецепти, а експерти наголошують, що вона цього не робитиме. Порошенко також популіст, який присвоює собі всі заслуги пов'язані з армією, мовою, державою, відродженням та вірою.

– Нові обличчя можуть взятися з будь-якої сфери. Особа, яка має відомість, яку знають або дізнаються за допомогою телеканалів, може стати цим новим обличчям. Вакарчук зробив велику сольну кар’єру, Зеленський – артистичну. Проте в Україні немає прізвищ, які б не були причетні до старої політики.

Більше – дивіться у відео.