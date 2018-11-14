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      Президентские выборы 2019: рейтинги, которые удивляют и спрос на Зеленского и Вакарчука

      Актуальное интервью 147 Читати новину українською

      Три серьезных социологических агентства – КМИС, Центр Разумкова и группа "Рейтинг" обнародовали президентский рейтинг, цифры которого поражают. Первое место в нем занимает Юлия Тимошенко. О том, как изменятся списки перед выборами и спросе на новые лица в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

      – Минус доверия к рейтингам в том, что огромное количество народа в Украине не определилось. Таких граждан так много, что любое их приобщение к кому-то из кандидатов может изменить все. Украинская социология неоднократно демонстрировала, что рейтинги до выборов и рейтинги после выборов – это две совершенно большие разницы. То есть те, кто только зашел в избирательную кампанию могут оказаться в лидерах. Также огромное количество кандидатов могут оказаться не кандидатами.

      Читайте также: Президентские амбиции Арсения Яценюка: пойдет ли он на выборы

      – На прошлых президентских выборах основными фаворитами были Виктор Янукович и его оппоненты Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко. Во время президентских выборов никто из них не баллотировался, но лидером оказался Петр Порошенко, который серьезно победил Тимошенко. То есть ситуация через пять месяцев кардинально изменилась.

      – Популизм, в первую очередь, означает – народ и популярность. Каждый политик хочет быть популярным, однако есть вопрос грани.

      – Популистские все политики, но есть вопрос, идут ли после слов  хоть какие-то действия. Основная претензия к Тимошенко не в том, что она говорит какие-то популярные вещи, быстрые рецепты, а эксперты отмечают, что она этого не будет делать. Порошенко также популист, который присваивает себе все заслуги, связанные с армией, языком, государством, возрождением и верой.

      – Новые лица могут взяться из любой сферы. Лицо, имеющее ведомость, которую знают или узнают с помощью телеканалов, может стать этим новым лицом. Вакарчук сделал большую сольную карьеру, Зеленский – артистическую. Однако в Украине нет фамилий, которые бы не были причастны к старой политике.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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