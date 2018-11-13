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      Президентські амбіції Арсенія Яценюка: чи піде він на вибори

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      НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренком. Про політичні перспективи та президентські амбіції Арсенія Яценюка у прямому ефірі 24 каналу розповіли журналіст Роман Кравець та політолог Микола Давидюк.

      Микола Давидюк: Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк має президентські амбіції, проте навряд буде брати участь у виборах президента у 2019-ому. Основна його задача наразі – просто залишитись у політиці. І для цього він, ймовірно, вже розпочав "політичні торги", навіть якщо йдеться про 1%-2% на президентських виборах. 

      Микола Давидюк: Наприклад, Яценюк може торгуватись із самим Порошенком: "Щоб я у тебе не з'їдав 1%-2%, чекаю від тебе пропозиції по спільній участі у виборах". Бо зрозуміло, що Порошенко сьогодні вже шукає інших партнерів. Проте Яценюк йому не цікавий. Я говорю про це віртуально, але такі розмови цілком можуть бути.

      У Яценюка є дуже короткий період часу, коли він ще може користуватися кількістю своїх депутатів, підвішеним політичним кейсом, бо він наче і при владі, і не при ній. У нього є певне поле для маневру. Але він йде на ризиковану кампанію проти Порошенка для пошуку політичних балів. Але Яценюк, замість вийти до людей, грає в оці олігархічні кулуарні ігри,
      – додав політолог Давидюк.

      Роман Кравець: У нього дійсно є серйозні президентські амбіції. У своїх приватних розмовах, у нього проскакують слова: хочу, але не можу. Це не буде забігом на коротку дистанцію, йому потрібно зараз йти на парламентські вибори, щоб залишитися у політиці.

      Відео: коротко про Арсенія Яценюка

       

      Теги: Новини України Новини політики Арсеній Яценюк Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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