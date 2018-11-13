Президентские амбиции Арсения Яценюка: пойдет ли он на выборы

НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко. О политических перспективах и президентских амбициях Арсения Яценюка в прямом эфире 24 канала рассказали журналист Роман Кравец и политолог Николай Давидюк.

Николай Давидюк: Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк имеет президентские амбиции, однако вряд ли будет участвовать в выборах президента в 2019-ом. Основная его задача сейчас – остаться в политике. И для этого он, вероятно, уже начал "политические торги", даже если речь идет о 1%-2% на президентских выборах.

Николай Давидюк: Например, Яценюк может торговаться с самим Пороошенко: "Чтобы я у тебя не съедал 1%-2%, жду от тебя предложения по совместному участию в выборах". Потому что понятно, что Порошенко уже ищет других партнеров. Однако Яценюк ему не интересен. Я говорю об этом виртуально, но такие разговоры вполне могут быть.

У Яценюка есть очень короткий период времени, когда он еще может пользоваться количеством своих депутатов, подвешенным политическим кейсом, ибо он вроде и при власти и не при ней. У него есть определенное поле для маневра. Но он идет на рискованную кампанию против Порошенко для поиска политических баллов. Но Яценюк, вместо того, чтоби выйти к людям, играет в эти олигархические кулуарные игры,

– добавил политолог Давидюк.

Роман Кравец: У него действительно есть серьезные президентские амбиции. В своих частных беседах, у него проскакивают слова: хочу, но не могу. Это не будет забегом на короткую дистанцию, ему нужно сейчас идти на парламентские выборы, чтобы остаться в политике.

Видео: коротко об Арсении Яценюке