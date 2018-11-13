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      Хоче, але не може, – журналіст проаналізував президентські амбіції Яценюка

      61 Читать новость на русском
      Арсеній Яценюк
      Арсеній Яценюк / Фото з відкритих джерел

      На перзидентські вибори Арсенія Яценюк скоріше за все не буде йти. Проет йому треба йти на парламентські, щоб залишитися у політиці.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав журналіст Роман Кравець.

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      За його словами, для політика його рівня набрати 3 або 4% на виборах – це не серйозно.Коли Яценюк йшов з посади, то він чітко продумав історію свого звільнення.

      Перед тим, як йти, він запросив міністрів на посиденьки. Потім він сказав це на телебаченні, у нього було велике звернення. Потім прийшов у Верховну Раду і сам просив, щоб його звільнили,
      – зазначив Кравець.

      "Ця історія тривала півтора року. День у день збиралися в Адміністрації Президента і головний, хто хотів, щоб Яценюк пішов, був Президент Порошенко. Яценюк був йому невигідний – це як противага йому в стосунках з олігархами, в першу чергу з Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським", – наголосив журналіст.

      У нього є серйозні президентські амбіції. У своїх приватних розмовах, у нього проскакують слова: хочу, але не можу. Це не буде забігом на коротку дистанцію, йому потрібно зараз йти на парламентські вибори, щоб залишитися у політиці,
      – сказав Роман Кравець.

      Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренком.

      Теги: Новини політики Арсеній Яценюк Петро Порошенко НАБУ Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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