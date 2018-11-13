НАБУ відкрило справу проти Яценюка і Петренка, – ЗМІ
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренком.
Про це повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на отриману від НАБУ відповідь на журналістський запит.
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"На виконання ухвали слідчого судді внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань ... за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу", – сказано у відповіді НАБУ.
Інші деталі у відповіді відсутні.
Джерело: 24 Канал
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