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      НАБУ відкрило справу проти Яценюка і Петренка, – ЗМІ

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      НАБУ відкрило справу проти Яценюка і Петренка, – ЗМІ
      НАБУ відкрило справу проти Яценюка і Петренка, – ЗМІ / Фото з вільних мереж

      Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренком.

      Про це повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на отриману від НАБУ відповідь на журналістський запит.

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      "На виконання ухвали слідчого судді внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань ... за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу", – сказано у відповіді НАБУ.

      Інші деталі у відповіді відсутні.

      Теги: Новини України Новини політики Розслідування НАБУ Арсеній Яценюк Павло Петренко
      Джерело: 24 Канал
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