Поліція розслідує втручання в діяльність Яценюка на посаді прем'єра

Національна поліція України розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка, коли він перебував на посаді прем'єр-міністра.

Про інформує прес-служба Нацполіції 11 травня.

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Після низки публікацій в ЗМІ та звернень народних депутатів, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем'єр-міністра України з метою перешкоджання його діяльності та подальшої відставки з посади голови уряду,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розглядають версію про змову групи осіб.

За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів та розповсюдження дискредитаційної та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб.

Поліція зсилається на інформацію, надану нардепом-втікачем Олександром Онищенком. За його даними, лише впродовж 2015-2016 років на подібні акції було витрачено понад 30 мільйонів доларів.

Провадження розслідують за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу України "Втручання у діяльність державного діяча"

Арсеній Яценюк був прем'єр-міністром України з з 27 лютого 2014 року до 14 квітня 2016 року.