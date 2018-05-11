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Полиция расследует вмешательство в деятельность Яценюка на должности премьера

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Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / 24 Канал

Национальная полиция Украина начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка, когда он находился на посту премьер-министра.

Об сообщает пресс-служба Нацполиции 11 мая.

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После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания на посту премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства ,
– говорится в сообщении.

Правоохранители рассматривают версию о заговоре группы лиц.

По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц.

Полиция ссылается на информацию, предоставленную нардепом-беглецом Александром Онищенко. По его данным, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 миллионов долларов.

Производство расследуется по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля"

Арсений Яценюк был премьер-министром Украины с 27 февраля 2014 года до 14 апреля 2016 года.

Теги: Новости политики Новости Украины Полиция Расследования Арсений Яценюк
Источник: 24 Канал
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