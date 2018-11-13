НАБУ открыло дело против Яценюка и Петренко, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на полученный от НАБУ ответ на журналистский запрос.

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"На выполнение постановления следственного судьи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса", – говорится в ответе НАБУ.

Другие детали в ответе отсутствуют.