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      Хочет, но не может, – журналист проанализировал президентские амбиции Яценюка

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      Арсений Яценюк
      Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

      На перзидентские выборы Арсения Яценюк скорее всего не будет идти. Зато ему надо идти на парламентские, чтобы остаться в политике.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал журналист Роман Кравец.

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      По его словам, для политика его уровня набрать 3 или 4% на выборах – это не серьезно.Когда Яценюк уходил с должности, то он четко продумал историю своего увольнения.

      Перед тем, как идти, он пригласил министров на посиделки. Потом он сказал это на телевидении, у него было большое обращение. Потом пришел в Верховную Раду и сам просил, чтобы его уволили,
      – отметил Кравец.

      "Эта история длилась полтора года. Изо дня в день собирались в Администрации Президента и главный, кто хотел, чтобы Яценюк ушел, был Президент Порошенко. Яценюк был ему невыгоден – это как противовес ему в отношениях с олигархами, в первую очередь с Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским", – подчеркнул журналист.

      У него есть серьезные президентские амбиции. В своих частных беседах, у него проскакивают слова: хочу, но не могу. Это не будет забегом на короткую дистанцию, ему нужно сейчас идти на парламентские выборы, чтобы остаться в политике,
      – сказал Роман Кравец.

      Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

      Видео: коротко о Яценюке

       

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Арсений Яценюк НАБУ Ринат Ахметов Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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