Хочет, но не может, – журналист проанализировал президентские амбиции Яценюка
На перзидентские выборы Арсения Яценюк скорее всего не будет идти. Зато ему надо идти на парламентские, чтобы остаться в политике.
Об этом в прямом эфире 24 канала сказал журналист Роман Кравец.
Читайте также: Полиция расследует вмешательство в деятельность Яценюка на должности премьера
По его словам, для политика его уровня набрать 3 или 4% на выборах – это не серьезно.Когда Яценюк уходил с должности, то он четко продумал историю своего увольнения.
Перед тем, как идти, он пригласил министров на посиделки. Потом он сказал это на телевидении, у него было большое обращение. Потом пришел в Верховную Раду и сам просил, чтобы его уволили,
– отметил Кравец.
"Эта история длилась полтора года. Изо дня в день собирались в Администрации Президента и главный, кто хотел, чтобы Яценюк ушел, был Президент Порошенко. Яценюк был ему невыгоден – это как противовес ему в отношениях с олигархами, в первую очередь с Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским", – подчеркнул журналист.
У него есть серьезные президентские амбиции. В своих частных беседах, у него проскакивают слова: хочу, но не могу. Это не будет забегом на короткую дистанцию, ему нужно сейчас идти на парламентские выборы, чтобы остаться в политике,
– сказал Роман Кравец.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.
Видео: коротко о Яценюке