Президентські рейтинги: експерт пояснив, яких суттєвих змін очікувати перед виборами

Останні цифри соціологів про те, хто лідирує у президентському рейтингу вражають, дивують і бентежать. Цифри намалювали три серйозні соціологічні агенції – КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг".

Кампанії, які об'єдналися разом і провели це опитування – це авторитетні кампанії, як дорожать своїм ім'ям, розповів у прямому ефірі 24 каналу політичний експерт Олександр Солонтай.

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За його словами, це кампанії, які зробили величезну вибірку, якщо традиційні звичайні опитування, які залітають в інформаційний простір містять 2-3 тисячі респондентів, то в цьому випадку їх понад 10 тисяч. Також дані цього опитування є відкритими. Отже, цим цифрам можна довіряти.

Мінус довіри до рейтингів в тому, що величезна кількість народу в Україні не визначилась. Таких громадян так багато, що будь-яке їхнє долучення до когось з кандидатів може змінити все. Українська соціологія неодноразово демонструвала, що рейтинги до виборів і рейтинги після виборів – це дві абсолютно великі різниці. Тобто ті, хто тільки зайшов у виборчу кампанію можуть опинитися в лідерах. Також величезна кількість кандидатів можуть виявитись не кандидатами,

– розповів експерт.

Солонтай пригадав минулі президентські вибори. Він сказав, що тоді основними фаворитами були Віктор Янукович і його опоненти Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко. Під час президентських виборів ніхто з них не балотувався, але лідером виявився Петро Порошенко, який серйозно переміг Тимошенко. Тобто ситуація за п'ять місяців кардинально змінилась.

"До прикладу, вибори до Верховної Ради у 2014 році. Під час виборів рейтинги такі – у Верховній Раді опиняються "Самопоміч", "Радикальна партія", "Опозиційний блок", "Блок Петра Порошенка". Єдина партія, яка була до виборчої кампанії – це "Батьківщина", яка мала колосальні рейтинги, а на вибори йшла із 6%, тобто ще трохи та вона б пролетіла. Хоча при парламентських виборах вона була номером один. Вона розколювалася впродовж виборів. Звідти вийшли Турчинов, Аваков, Яценюк. Створився "Новий фронт", який за два місяці до виборів посідає перше місце", – пояснив Олександр Солонтай.

Він додав, що такі трюки відбуваються через тих виборців, які ще не визначилися.