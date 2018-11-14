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      Президентские рейтинги: эксперт объяснил, каких существенных изменений ожидать перед выборами

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      Президентские рейтинги
      Президентские рейтинги / 24 канал

      Последние цифры социологов о том, кто лидирует в президентском рейтинге поражают, удивляют и смущают. Цифры нарисовали три важных социологических агентства – КМИС, Центр Разумкова и группа Рейтинг.

      Кампании, которые объединились вместе и провели этот опрос – это авторитетные кампании, как дорожат своим именем, рассказал в прямом эфире 24 канала политический эксперт Александр Солонтай.

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      По его словам, это кампании, которые сделали огромную выборку, если обычные традиционные опросы, которые залетают в информационное пространство, вмещают 2-3 тысячи респондентов, то в этом случае их более 10 тысяч. Также данные этого опроса являются открытыми. Итак, этим цифрам можно доверять.

      Минус доверия к рейтингам в том, что огромное количество народа в Украине не определилась. Таких граждан так много, что любое их приобщение к кому-то из кандидатов может изменить все. Украинская социология неоднократно демонстрировала, что рейтинги до выборов и рейтинги после выборов – это две совершенно большие разницы. То есть те, кто только зашел в избирательную кампаниюЮ могут оказаться в лидерах. Также огромное количество кандидатов могут оказаться не кандидатами,
      – рассказал эксперт.

      Солонтай вспомнил прошлые президентские выборы. Он сказал, что тогда основными фаворитами были Виктор Янукович и его оппоненты Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко. Во время президентских выборов никто из них не баллотировался, но лидером оказался Петр Порошенко, который серьезно победил Тимошенко. То есть ситуация за пять месяцев кардинально изменилась.

      "К примеру, выборы в Верховную Раду в 2014 году. Во время выборов рейтинги такие – в Верховной Раде оказываются "Самопомич, "Радикальная партия", "Оппозиционный блок", "Блок Петра Порошенко". Единственная партия, которая была в избирательной кампании – это "Батькивщина", которая имела колоссальные рейтинги, а на выборы шла с 6%, то есть еще немного и она бы пролетела. Хотя при парламентских выборах она была номером один. Она раскалывалась на протяжении выборов. Оттуда вышли Турчинов, Аваков, Яценюк. Создался "Новый фронт", который за два месяца до выборов занимает первое место", – пояснил Александр Солонтай.

      Он добавил, что такие трюки происходят из-за тех избирателей, которые еще не определились.

      Теги: Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко Верховная Рада рейтинги
      Источник: 24 канал
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