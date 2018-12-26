Володимир Зеленський оголосив, що йде у політику

Український шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський заявив, що разом із партією "Слуга народу" йдуть у політику.

Про це артист сказав у коментарі журналісту видання "НикВести".

Читайте також: Вибори Президента України: чому Зеленський і Вакарчук серед фаворитів

Партія "Слуга народу" йде в політику. А Володимир Зеленський – це партія "Слуга народу",

– сказав лідер "95 кварталу".

На запитання, чи складається партія із однієї людини, комік відповів, що "такого не може бути".

"У нас дуже велика команда в "Кварталі". Людей, яких ви навіть не бачите на сцені – 300 осіб працює. Тому багато з тих людей, які будуть у партії "Слуга народу", зі мною виросли. Це не артисти", – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що на сьогодні не готовий назвати інших членів партії та пояснив, що наразі вони "займаються юридичними і фінансовими питаннями, є креативними людьми і виросли з ним".

Також, артист додав, що закінчив юридичний факультет в університеті.

На запитання, чи йде він у президенти, Зеленський розсміявся, і зазначив, що "це інше запитання, тримаємо інтригу".

Зеленський оголосив, що з партією "Слуга народу" йде у політику: відео

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зізнався, що зараз дуже багато роздумує над участю у прийдешніх президентських виборах 2019 року. За словами артиста, активні дискусії точаться, зокрема, у його родинному колі.