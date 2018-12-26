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      Володимир Зеленський оголосив, що йде у політику

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      Зеленський заявив, що йде у політику
      Зеленський заявив, що йде у політику / Фото з відкритих джерел

      Український шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський заявив, що разом із партією "Слуга народу" йдуть у політику.

      Про це артист сказав у коментарі журналісту видання "НикВести".

      Читайте також: Вибори Президента України: чому Зеленський і Вакарчук серед фаворитів

      Партія "Слуга народу" йде в політику. А Володимир Зеленський – це партія "Слуга народу",
      – сказав лідер "95 кварталу".

      На запитання, чи складається партія із однієї людини, комік відповів, що "такого не може бути".

      "У нас дуже велика команда в "Кварталі". Людей, яких ви навіть не бачите на сцені – 300 осіб працює. Тому багато з тих людей, які будуть у партії "Слуга народу", зі мною виросли. Це не артисти", – наголосив Зеленський.

      Він уточнив, що на сьогодні не готовий назвати інших членів партії та пояснив, що наразі вони "займаються юридичними і фінансовими питаннями, є креативними людьми і виросли з ним".

      Також, артист додав, що закінчив юридичний факультет в університеті.

      На запитання, чи йде він у президенти, Зеленський розсміявся, і зазначив, що "це інше запитання, тримаємо інтригу". 

      Зеленський оголосив, що з партією "Слуга народу" йде у політику: відео

      Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зізнався, що зараз дуже багато роздумує над участю у прийдешніх президентських виборах 2019 року. За словами артиста, активні дискусії точаться, зокрема, у його родинному колі.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Парламентські вибори 2019 Президентські вибори 2019 Квартал 95
      Джерело: 24 Канал
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