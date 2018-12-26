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      Владимир Зеленский объявил, что идёт в политику

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      Зеленский объявил, что идёт в политику
      Зеленский объявил, что идёт в политику / Фото из открытых источников

      Украинский шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский заявил, что вместе с партией "Слуга народа" идут в политику.

      Об этом артист сказал в комментарии журналисту издания "НикВести".

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      Партия "Слуга народа" идет в политику. А Владимир Зеленский – это партия "Слуга народа",
      – сказал лидер "95 квартала".

      На вопрос, состоит ли партия с одного человека, комик ответил, что "такого не может быть".

      "У нас очень большая команда в "Квартале". Людей, которых вы даже не видите на сцене – 300 человек работает. Поэтому многие из тех людей, кто будет в партии "Слуга народа", со мной выросли. Это не артисты", – подчеркнул Зеленский.

      Он уточнил, что на сегодня не готов назвать других членов партии и объяснил, что сейчас они "занимаются юридическими и финансовыми вопросами, является креативными людьми и выросли с ним".

      Также, артист добавил, что закончил юридический факультет в университете.

      На вопрос, идет ли он в президенты, Зеленский рассмеялся, и отметил, что "это другой вопрос, держим интригу".

      Зеленский объявил, что с партией "Слуга народа" идет в политику: видео

      Напомним, ранее Владимир Зеленский признался, что сейчас очень много размышляет над участием в грядущих президентских выборах 2019 года. По словам артиста, активные дискуссии идут, в частности, в его семейном кругу.

      Теги: Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Квартал 95 Слуга народа
      Источник: 24 Канал
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