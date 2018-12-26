Владимир Зеленский объявил, что идёт в политику

Украинский шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский заявил, что вместе с партией "Слуга народа" идут в политику.

Об этом артист сказал в комментарии журналисту издания "НикВести".

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Партия "Слуга народа" идет в политику. А Владимир Зеленский – это партия "Слуга народа",

– сказал лидер "95 квартала".

На вопрос, состоит ли партия с одного человека, комик ответил, что "такого не может быть".

"У нас очень большая команда в "Квартале". Людей, которых вы даже не видите на сцене – 300 человек работает. Поэтому многие из тех людей, кто будет в партии "Слуга народа", со мной выросли. Это не артисты", – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что на сегодня не готов назвать других членов партии и объяснил, что сейчас они "занимаются юридическими и финансовыми вопросами, является креативными людьми и выросли с ним".

Также, артист добавил, что закончил юридический факультет в университете.

На вопрос, идет ли он в президенты, Зеленский рассмеялся, и отметил, что "это другой вопрос, держим интригу".

Зеленский объявил, что с партией "Слуга народа" идет в политику: видео

Напомним, ранее Владимир Зеленский признался, что сейчас очень много размышляет над участием в грядущих президентских выборах 2019 года. По словам артиста, активные дискуссии идут, в частности, в его семейном кругу.