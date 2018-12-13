19:41
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выборы Президента Украины: почему Зеленский и Вакарчук среди фаворитов

      429 Читати новину українською
      Выборы Президента Украины 2019: почему Зеленский и Вакарчук фавориты
      Зеленский и Вакарчук – любимцы избирателей

      На президентских выборах 2019 года украинцы готовы голосовать за малоизвестного в политике человека. Это свидетельствует о сильном разочаровании людей.

      Такое мнение высказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушицкий в интервью сайту 24 канала "Президентом Украины может стать "тёмная лошадка".

      По недавно обнародованным данным Киевского международного института социологии, среди лидеров Юлия Тимошенко и ее "Новый курс". За нее отдали бы свои голоса 11,9% избирателей (21,2% среди тех, кто определился с выбором), но это в том случае, если выборы проходили бы в ноябре 2018 года.

      Несмотря на то, что шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук сих пор не заявили о намерениях баллотироваться в президенты, среди людей они имеют достаточно высокую поддержку – 8,2% (14,6%) и 2,1% (3,8%) соответственно. Данные социологического опроса можно объяснить тем, что украинцы требуют новых лиц.

      Парадокс в том, что с одной стороны граждане хотят видеть новые лица, а с другой стороны не готовы голосовать за тех, кого не знают, – говорит Антон Грушицкая. – Соответственно, когда появляется кто-то общеизвестный и не из политики (Зеленский, Вакарчук), они сразу могут аккумулировать поддержку как люди, которые способны привнести изменения в страну,
      – отметил Грушицкая.

      Эксперт также считает, что готовность голосовать за малоизвестного именно в политической сфере человека, является "ярким свидетельством сильного разочарования людей в тех, кто считает себя профессиональными политическими деятелями".

      Грушицкая добавляет, что 40% людей, при социологическом опросе выбирали Зеленского кандидатом на пост президента, – это украинцы до 30 лет. Поэтому остается вопрос, пойдут ли эти граждане на выборы. Ведь в Украине уже традиционно голосуют люди старшего возраста.

      Читайте также: Шансов у эпатажных политиков на выборах президента мало, – эксперт

       

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Украины Публикации Юлия Тимошенко Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 19:30 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур 1875
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сегодня , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 179
      Почему украинцы одевают Европу, а сами носят дешевый хлам
      сегодня , 19:01 Почему украинцы одевают Европу, а сами носят дешевый хлам
      180
      Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 18:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      122
      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня , 17:58 Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      27875
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук