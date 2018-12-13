На президентских выборах 2019 года украинцы готовы голосовать за малоизвестного в политике человека. Это свидетельствует о сильном разочаровании людей.

Такое мнение высказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушицкий в интервью сайту 24 канала "Президентом Украины может стать "тёмная лошадка".

По недавно обнародованным данным Киевского международного института социологии, среди лидеров Юлия Тимошенко и ее "Новый курс". За нее отдали бы свои голоса 11,9% избирателей (21,2% среди тех, кто определился с выбором), но это в том случае, если выборы проходили бы в ноябре 2018 года.

Несмотря на то, что шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук сих пор не заявили о намерениях баллотироваться в президенты, среди людей они имеют достаточно высокую поддержку – 8,2% (14,6%) и 2,1% (3,8%) соответственно. Данные социологического опроса можно объяснить тем, что украинцы требуют новых лиц.

Парадокс в том, что с одной стороны граждане хотят видеть новые лица, а с другой стороны не готовы голосовать за тех, кого не знают, – говорит Антон Грушицкая. – Соответственно, когда появляется кто-то общеизвестный и не из политики (Зеленский, Вакарчук), они сразу могут аккумулировать поддержку как люди, которые способны привнести изменения в страну,

– отметил Грушицкая.

Эксперт также считает, что готовность голосовать за малоизвестного именно в политической сфере человека, является "ярким свидетельством сильного разочарования людей в тех, кто считает себя профессиональными политическими деятелями".

Грушицкая добавляет, что 40% людей, при социологическом опросе выбирали Зеленского кандидатом на пост президента, – это украинцы до 30 лет. Поэтому остается вопрос, пойдут ли эти граждане на выборы. Ведь в Украине уже традиционно голосуют люди старшего возраста.

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