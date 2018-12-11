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      Шансов у эпатажных политиков на выборах президента мало, – эксперт

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      Украинцы меньше доверяют популистам?
      Украинцы меньше доверяют популистам? / 24 канал

      На каждых президентских выборах в Украине технические кандидаты пытались "подрубить" кого-то из лидеров гонки. Но шансов у эпатажных политиков мало.

      Такое мнение 24 каналу высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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      Как напоминает эксперт, в 2004 году некий кандидат Козак позиционировал себя как представитель национал-демократов. Но его цель была – снизить рейтинги Ющенко заявлениями, что у того жена американка.

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      По словам политолога Александра Леонова, такие эпатажные кандидаты на самом деле мало отберут голосов. Большинство из них будет играть против власти. Некоторые – на поле оппозиции. Но некоторые действительно верят в свою популярность.

      Значительная часть кандидатов в президенты, которые не имеют никаких шансов, участвуют в выборах, поскольку уверены, что они лидеры. Это хорошая попытка получить общенациональную трибуну и стать на определенный период времени на один уровень с топ-игроками в украинской политике. Для тех, кто потом планирует идти на мажоритарке, это повышает узнаваемость. Некоторые играют на раскрутку своего политического проекта. Но мало кто преуспел на эпатажных лозунгах. Ляшко, который давно в политике, сейчас балансирует на грани 5%,
      – говорит Александр Леонов.

      В частности, отмечает политолог, популистские проекты в начале 2018 года вообще набирали до 40%. А теперь их поддержка значительно снизилась.

      При этом специалист отмечает: один из будущих кандидатов Сергей Каплин использовал технологию против оппозиции. Своим бигбордом-обещанием снизить цены на газ в четыре раза одним движением обесценил похожее обещание Тимошенко. И этим привлек при этом внимание к себе.

      А народный депутат Ольга Богомолец может использовать кампанию для собственной раскрутки. По словам Александра Леонова, не исключено, что Богомолец рассчитывает на дальнейшую победу на мажоритарке под лозунгами критики медреформы. Не исключено, что ожидает включения в чей-то партийный список.

      Также, отмечает политолог, с одной стороны, Владимир Зеленский отбирает голоса у пророссийского кандидата Юрия Бойко и "Оппоблока" на востоке и юге. Теоретически может выйти во второй тур. Практически, по мнению эксперта, его электоральное ядро ​​– молодежь – не дисциплинированные избиратели, и в результате Зеленский может потерять половину голосов.

      Эпатажные кандидаты в президенты могут насолить на парламентских выборах. Они могут набрать до 1% в популистских лозунгах, которых кому-то не хватает для прохождения в парламент,
      – считает Леонов.

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно соцопросам, проведенным Социологической группой "Рейтинг", 18% опрошенных убеждены, что следующим президентом Украины станет Тимошенко, 14% – что Порошенко. Тех, кто верит, что президентом станут другие политики, менее 4%, а почти половина опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Олег Ляшко Владимир Зеленский Ольга Богомолец
      Источник: 24 канал
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