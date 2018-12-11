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      Шансів у епатажних політиків на виборах президента мало, – експерт

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      Українці менше довіряють популістам?
      Українці менше довіряють популістам? / 24 канал

      На кожних президентських виборах в Україні технічні кандидати намагалися "підрубити" когось з лідерів перегонів. Але шансів у епатажних політиків мало.

      Таку думку 24 каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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      Як нагадує експерт, у 2004 році такий собі кандидат Козак позиціонував себе як представник націонал-демократів. Але його мета була – знизити рейтинги Ющенка заявами, що в того дружина американка.

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      За словами політолога Олександра Леонова, такі епатажні кандидати насправді мало відберуть голосів. Більшість з них гратиме проти влади. Дехто – на полі опозиції. Але деякі справді вірять у свою популярність.

      Значна частина кандидатів у президенти, які не мають жодних шансів, беруть участь у виборах, оскільки впевнені, що вони лідери. Це гарна спроба отримати загальнонаціональну трибуну і стати на певний період часу на один рівень з топ-гравцями в українській політиці. Для тих, хто потім планує йти на мажоритарку, це підвищує пізнаваність. Дехто грає на розкрутку свого політичного проекту. Але мало хто досяг успіху на епатажних гаслах. Ляшко, який давно в політиці, зараз балансує на межі 5%,
      – зауважує Олександр Леонов.

      Зокрема, зазначає політолог, популістські проекти на початку 2018 року загалом набирали до 40%. А тепер їхня підтримка значно знизилася.

      При цьому фахівець відзначає: один майбутніх кандидатів Сергій Каплін використав технологію проти опозиції. Своїм бігбордом-обіцянкою знизити ціни на газ в чотири рази одним рухом знецінив схожу обіцянку Тимошенко. І цим привернув при цьому увагу до себе.

      А народний депутат Ольга Богомолець може використати кампанію для власної розкрутки. За словами Олександра Леонова, не виключено, що Богомолець розраховує на подальшу перемогу на мажоритарці під гаслами критики медреформи. Не виключено, що очікує на включення до чийогось партійного списку.

      Також, зауважує політолог, з одного боку, Володимир Зеленський відбирає голоси в проросійського кандидата Юрія Бойка і "Опоблоку" на сході і півдні. Теоретично може вийти до другого туру. Практично, на думку експерта, його електоральне ядро – молодь – не дисципліновані виборці, і в результаті Зеленський може втрати половину голосів.

      Епатажні кандидати в президенти можуть насолити на парламентських виборах. Вони можуть набрати до 1% на популістських гаслах, яких комусь не вистачатиме для проходження в парламент,
      – вважає Леонов.

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно соцопитувань, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 18% опитаних переконані, що наступним президентом України стане Тимошенко, 14%, – що Порошенко. Тих, хто вірить, що президентом стануть інші політики, менше 4%, а майже половина опитаних не змогли відповісти на це питання.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Олег Ляшко Ольга Богомолець Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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