Никакие президентские выборы не проходят без так называемых технических кандидатов или тех, кто играет на эпатажных лозунгах – то есть невыполнимых обещаниях.

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О технических кандидатах, их целях и реальных возможностях – в материале 24 канала.

Популистские проекты на президентских выборах-2019

Вся история выборов изобилует попытками технических кандидатов в президенты "подрубить" кого-то из лидеров гонки. В 2004 году некий кандидат Козак позиционировал себя как представитель национал-демократов. Но его цель была – снизить рейтинги Ющенко заявлениями, якобы что у того жена американка.

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Яркий пример технического кандидата украинцы наблюдали на выборах в 2014 году – мифический персонаж Дарт Вейдер, который должен был олицетворять протестный электорат. Впрочем, актер смог немного порадовать публику. Хотя в разгар оккупации Россией Крыма и Донбасса всем было не до смеха. В конце концов, его не зарегистрировали.



Персонаж из кинофильма Дарт Вейдер в 2014 году хотел баллотироваться в президенты

По словам политолога Александра Леонова, такие эпатажные кандидаты на самом деле отберут мало голосов. Большинство из них будет играть против власти. Некоторые – на поле оппозиции. Но некоторые действительно верят в свою популярность.

Значительная часть кандидатов в президенты, которые не имеют никаких шансов, участвуют в выборах, поскольку уверены, что они лидеры. Это хорошая попытка получить общенациональную трибуну и стать на определенный период времени на один уровень с топ-игроками в украинской политике. Для тех, кто потом планирует идти на мажоритарку, это повышает узнаваемость. Некоторые играют на раскрутку своего политического проекта. Но мало кто преуспел на эпатажных лозунгах,

– замечает Александр Леонов.

Олег Ляшко

Один из самых эпатажных политиков в Украине. Олег Ляшко и корову к зданиям Верховной Рады и правительства приводил, и землю плодородную ел, не говоря уже о количестве драк в разных эфирах. В 2014 году на президентских, а затем парламентских выборах удачно сыграл на патриотически-народной теме образа с вилами и возвращением Крыма, что позволило сформировать фракцию в парламенте.



Олег Ляшко с любовью беспокоится о коровах и селянстве

Впрочем, сейчас Ляшко и его Радикальная партия балансируют на грани 5%. Ляшко начал радикальную кампанию, которая очень напоминает риторику Партии регионов – сокрушительной критики власти, с использованием откровенно популистских лозунгов о коррупции чиновников и восстановлении справедливости. В частности, цен на лекарства, и наказания – пожизненное(!) заключение для тех, кто наживается на здоровье людей. А если не поможет – "руки отрубать".

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Само собой, Олег Ляшко не обошел тему зарплат, тарифов, цен и пенсий, поскольку пенсионеры – часть его электората и, как известно, самые дисциплинированные избиратели.

С 1 декабря власть подняла пенсии – кому на 60, кому на 30, а кому и на 8 гривен. Пенсионеры уже начали получать выплаты с "надбавками" и ужаснулись. Это просто издевательство! Этих средств даже на буханку хлеба не хватит. При этом цены на лекарства, продукты питания и коммуналку выросли намного больше, чем пенсии. Люди не знают, как дальше жить – заплатить за коммуналку и месяц жить на воде, купить лекарства и копить долг за коммуналку. Зная наших ответственных пенсионеров – они выберут первый вариант. Требуем от властей увеличить зарплаты, чтобы были деньги на повышение пенсий. Минимальная пенсия должна быть не менее 3000 гривен,

– призывает Олег Ляшко в Facebook.

Комментарии, как говорится, лишние. Во второй тур Ляшко не выйдет. Но попытается аккумулировать максимально электорат накануне парламентских выборов.

Илья Кива

Экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова, сейчас – глава Социалистической партии. Хотя Киве инкриминируют рейдерские действия по захвату известного политического бренда. Кива возглавлял отдельный отдел под патронатом МВД, состоящий из ветеранов АТО, "Безопасность жизни", но действовал настолько грубо, нарушая законы, а заодно портя имидж Авакову, что тот был вынужден его уволить.



Илья Кива обещает навести порядок. Похоже, силовыми методами

Кива и дальше выполняет роль личного карательного отряда Авакова. Люди в форме без опознавательных знаков в сопровождении Кивы стали участвовать в политических акциях "на заказ". В том числе, в поддержку Авакова и МВД. Именно Кива привел своих подопечных на суд, где избирали меру пресечения сыну главы МВД Александру, подозреваемому в растрате бюджетных средств по делу "рюкзаков Авакова". В результате с сына Авакова сняли подозрения.

Сейчас Кива в лучших социалистически-коммунистических традициях обещает "вернуть награбленное народу". Интересно, каким образом? Если принять во внимание его методы, то они вполне схожи с большевистскими: национализация, то есть грабеж. Только вот народу никто ничего не будет возвращать.

Шансов у Кивы никаких. Но он действительно может использовать кампанию для повышения рейтингов партии и своих лично. А также для разного рода провокаций.

Сергей Каплин

Председатель Социал-демократической партии. В большой политике – с 2012 года. Но хорошо запомнился откровенно провокационными акциями протеста против правительства Арсения Яценюка. Кстати, частично ему удалось достичь цели – рейтинги правительства и "Народного фронта" сильно упали.



Сергей Каплин оттягивает голоса у фаворитов

Теперь у Каплина другая цель – Юлия Тимошенко. Как отмечает Александр Леонов, Каплин своим бигбордом-обещанием (вообще нереалистичным) снизить цены на газ в четыре раза одним движением обесценил подобное обещание Тимошенко. И этим привлек при этом внимание к себе.

Технологический кандидат, который оттягивает голоса. Хотя может набрать 1-2% и насолить этим одному из фаворитов гонки.

Надежда Савченко



Надежда Савченко скомпрометировала себя связями с оккупантами Донбасса

Технологический проект Кремля. Надежда Савченко, очевидно, должна своей биографией и острой критикой действий власти относительно войны на Донбассе, заставлять украинцев голосовать против патриотических кандидатов и требовать мира любой ценой. То есть капитуляции. Но Савченко такими заявлениями и попыткой организации госпереворота себя напрочь дискредитировала. Объявление очередной голодовки не поможет ей повысить рейтинги.

Владимир Зеленский



Владимир Зеленский хочет кино воплотить в жизнь?

Комик по профессии, чьи рейтинги резко пошли вверх, и сейчас Владимир Зеленский занимает 2-3 место в соцопросах. Кстати, отмечает Леонов, отбирает голоса у пророссийского кандидата Юрия Бойко и "Оппоблока" на востоке и юге. Теоретически может выйти во второй тур. Практически, отмечают эксперты, его электоральное ядро – молодежь – недисциплинированные избиратели, и в результате Зеленский может потерять половину голосов.

Ольга Богомолец



Ольга Богомолец будет строить кампанию на критике медицинской реформы?

Эта кандидатка не относится к эпатажным политикам. Однако Ольга Богомолец обещает "стать гарантом справедливости для каждого украинца". Народный депутат баллотируется во второй раз и явно собирается использовать кампанию для собственной раскрутки. Богомолец, можно сказать, больше всего "пострадала" от медреформы Ульяны Супрун, хотя до этого претендовала на должность министра.

По словам Александра Леонова, возможно, Богомолец рассчитывает на дальнейшую победу на мажоритарке под лозунгами критики медреформы. Не исключено, что ожидает включения в чей-то партийный список. Так или иначе, Богомолец оттянет голоса в основном у Порошенко.