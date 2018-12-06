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      Ольга Богомолец идет в президенты Украины

      117 Читати новину українською
      Ольга Богомолец
      Ольга Богомолец / voxukraine.org

      Народный депутат Ольга Богомолец будет баллотироваться на пост Президента Украины.

      Об этом говорится в заявлении, которое она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

      "Я не боюсь риска, я не боюсь брать на себя ответственность, я не боюсь того, что будет тяжело. Потому что нам никто, собственно, не обещал, что будет легко. Я хочу стать для украинского народа тем Президентом, который гарантирует ему справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но и гарант справедливости. Президент, который начнет, в первую очередь, с себя. Он не будет нарушать Конституцию, он будет жить жизнью обычных людей. Тогда у нас появятся справедливые пенсии, справедливая реформа здравоохранения, справедливые налоги для бизнеса без давления. Справедливая жизнь. Тогда Украина станет другой, тогда люди будут улыбаться, потому что они будут гордиться тем, что живут в таком государстве. Именно ради этого я иду в Президенты. Иду побеждать, я иду принести Украине справедливость", – заявила Ольга Богомолец.

      Народный депутат отметила также, что украинцы вышли на Революцию Достоинства за "справедливость и достоинство", но "за эти годы достичь этого не удалось".

      "Несмотря на то, что Небесная Сотня смотрит на нас с неба, несмотря на то, что уже десятки тысяч погибших наших героев в АТО отдали свою жизнь и кровь, справедливости больше пока не стало. А должно стать больше. И у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что и кровь Небесной Сотни, и всех наших погибших героев, и тех, которых гибли за все предыдущие годы за независимость Украины, что она не напрасно пролилась", – подчеркнула Ольга Богомолец.

      Напомним, Ольга Богомолец организовала и возглавила общественное движение врачей "Скорая медицинская помощь Майдана" во время Революции Достоинства. Была кандидатом на пост Президента Украины на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года. По результатам голосования заняла 8 позицию из 20 претендентов, получив 345 384 голосов.

      Сейчас Ольга Богомолец – глава Комиссии Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Заслуженный врач Украины. Ученый с 25-летним стажем клинической, исследовательской и преподавательской работы, капитан запаса медицинской службы, автор 70 научных работ и 14 патентов на изобретения в сфере лечения кожных заболеваний.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Ольга Богомолец
      Источник: 24 Канал
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