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      Ольга Богомолець йде в президенти України

      293 Читать новость на русском
      Ольга Богомолець
      Ольга Богомолець / voxukraine.org

      Народний депутат Ольга Богомолець буде балотуватися на пост Президента України.

      Про це йдеться в заяві, яку вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

      "Я не боюся ризику, я не боюся брати на себе відповідальність, я не боюсь того, що буде тяжко. Бо нам ніхто, власне, не обіцяв, що буде легко. Я хочу стати для українського народу тим Президентом, який гарантує йому справедливість. У нас має бути гарант не тільки Конституції, а ще й гарант справедливості. Президент, який почне, у першу чергу, з себе. Він не буде порушувати Конституцію, він буде жити життям звичайних людей. Тоді у нас з'являться справедливі пенсії, справедлива реформа охорони здоров'я, справедливі податки для бізнесу без тиску. Справедливе життя. Тоді Україна стане іншою, тоді люди будуть усміхатися, тому що вони будуть пишатися тим, що живуть у такій державі. Саме заради цього я іду в Президенти. Іду перемагати, іду принести Україні справедливість", – заявила Ольга Богомолець.

      Народний депутат наголосила також, що українці вийшли на Революцію Гідності за "справедливість та гідність", але "за ці роки досягти цього не вдалося".

      "Незважаючи на те, що Небесна Сотня дивиться на нас з неба, незважаючи на те, що вже десятки тисяч загиблих наших героїв в АТО віддали своє життя та кров, справедливості більше поки що не стало. А має стати більше. І у мене немає абсолютно ніяких сумнівів у тому, що і кров Небесної Сотні, і всіх наших загиблих героїв, і тих, яких гинули за всі попередні роки за незалежність України, що вона не марно пролилась", – підкреслила Ольга Богомолець.

      Нагадаємо, Ольга Богомолець організувала та очолила громадський рух лікарів "Швидка медична допомога Майдану" під час Революції Гідності. Була кандидатом на посаду Президента України на позачергових президентських виборах 25 травня 2014 року. За результатами голосування посіла 8 позицію із 20 претендентів, отримала 345 384 голосів.

      Наразі Ольга Богомолець – голова Комісії Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Заслужений лікар України. Науковець із 25-річним стажем клінічної, дослідницької та викладацької роботи, капітан запасу медичної служби, автор 70 наукових праць і 14 патентів на винаходи у сфері лікування шкірних захворювань.

      Теги: Новини політики Ольга Богомолець Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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