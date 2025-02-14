Це сталося близько 5 ранку, пише 24 Канал. Подбайте про безпеку, якщо ваш регіон "червоний"!
Хронологія ночі Росія знову запускала ударні БпЛА: де була тривога
Повітряна тривога 14 лютого вночі: що сталося
О 04:51 в Києві залунали сирени – оголошено повітряну тривогу. За цим мапа тривог почала стрімко "червоніти", адже загроза стосувалася багатьох областей.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях де оголошено повітряну тривогу!
– написали Повітряні сили.
Перед цим тривала атака ударних дронів-камікадзе ворога, і Київська область також була під ударом – там працювали сили ППО. Вибухи та роботу Протиповітряної оборони чули й у Черкасах.
А проте до моменту оголошення балістичної загрози небезпеку від БпЛА вже скасували.