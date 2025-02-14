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Хронология ночи Россия снова запускала ударные БПЛА: где была тревога

Воздушная тревога 14 февраля ночью: что произошло

В 04:51 в Киеве зазвучали сирены – объявлена воздушная тревога. За этим карта тревог начала стремительно "краснеть", ведь угроза касалась многих областей.

Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях где объявлена воздушная тревога!

– написали Воздушные силы.

Перед этим продолжалась атака ударных дронов-камикадзе врага, и Киевская область также была под ударом – там работали силы ПВО. Взрывы и работу Противовоздушной обороны слышали и в Черкассах.

Однако к моменту объявления баллистической угрозы опасность от БПЛА уже отменили.

Обновление 05:30. На эту минуту угрозу баллистики отменили.

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