Если ваш регион предупреждают об опасности – немедленно направляйтесь в укрытие. Куда летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

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Где летят вражеские БпЛА

21:55, 13 февраля Где звучит воздушная тревога

21:33, 13 февраля Ударный БпЛА на Днепр с востока.

20:51, 13 февраля БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс западный;

БпЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.

20:32, 13 февраля Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровщины.