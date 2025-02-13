Если ваш регион предупреждают об опасности – немедленно направляйтесь в укрытие. Куда летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
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Где летят вражеские БпЛА
21:55, 13 февраля
Где звучит воздушная тревога
21:33, 13 февраля
Ударный БпЛА на Днепр с востока.
20:51, 13 февраля
- БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс западный;
- БпЛА на севере Запорожской области, курс северо-западный.
20:32, 13 февраля
Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровщины.
19:44, 13 февраля
Харьковская область, угроза применения ударных БпЛА,
– Воздушные силы.