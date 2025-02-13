Якщо ваш регіон попереджають про небезпеку – негайно прямуйте в укриття. Куди летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

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Де летять ворожі БпЛА

21:55, 13 лютого Де лунає повітряна тривога

21:33, 13 лютого Ударний БпЛА на Дніпро зі сходу.

20:51, 13 лютого БпЛА на південному-заході Харківщини, курс західний;

БпЛА на півночі Запорізької області, курс північно-західний.

20:32, 13 лютого Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровщини.