Якщо ваш регіон попереджають про небезпеку – негайно прямуйте в укриття. Куди летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
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Де летять ворожі БпЛА
21:55, 13 лютого
Де лунає повітряна тривога
21:33, 13 лютого
Ударний БпЛА на Дніпро зі сходу.
20:51, 13 лютого
- БпЛА на південному-заході Харківщини, курс західний;
- БпЛА на півночі Запорізької області, курс північно-західний.
20:32, 13 лютого
Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровщини.
19:44, 13 лютого
Харківська область, загроза застосування ударних БпЛА,
– Повітряні сили.