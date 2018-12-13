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      Вибори Президента України: чому Зеленський і Вакарчук серед фаворитів

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      Зеленський та Вакарчук – улюбленці виборців
      Зеленський та Вакарчук – улюбленці виборців

      На президентських виборах 2019 року українці готові голосувати за маловідому в політиці людину. Це свідчить про високу зневіру людей.

      Таку думку висловив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушицький в інтерв'ю сайту 24 каналу "Президентом України може стати "темна конячка".

      За нещодавно оприлюдненими даними Київського міжнародного інституту соціології, серед лідерів Юлія Тимошенко та її "Новий курс". За неї віддали б свої голоси 11,9% виборців (21,2% серед тих, хто визначився з вибором), але це у тому випадку, якщо вибори проходили б у листопаді 2018 року.

      Незважаючи на те, що шоумен Володимир Зеленський і співак Святослав Вакарчук досі не заявили про наміри балотуватися в президенти, серед людей вони мають досить високу підтримку – 8,2% (14,6%) і 2,1% (3,8%) відповідно. Дані соціологічного опитування можна пояснити тим, що українці потребують нових облич.

      Парадокс в тому, що з одного боку громадяни хочуть бачити нові обличчя, а з іншого боку не готові голосувати за тих, кого не знають, – каже Антон Грушицький. – Відповідно, коли з'являється хтось загальновідомий і не з політики (Зеленський, Вакарчук), вони одразу можуть акумулювати підтримку як люди, які здатні привнести зміни в країну,
      – зазначив Грушицький.

      Експерт також вважає, що готовність голосувати за маловідому саме в політичній сфері людину, є "яскравим свідченням високої зневіри людей в тих, хто вважає себе професійними політичними діячами".

      Грушицький додає, що 40% людей, які при соціологічному опитуванні обирали Зеленського кандидатом на посаду президента, – це українці до 30 років. Тож залишається питання, чи підуть ці громадяни на вибори. Адже в Україні вже традиційно голосують люди старшого віку.

      Читайте також: Шансів у епатажних політиків на виборах президента мало, – експерт

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Володимир Зеленський Святослав Вакарчук Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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