Зеленский заявил, что идет в Президенты Украины

За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Заметим, что свою речь шоумен начал на русском, однако важнейшую часть произнес на украинском языке.

Видео с заявлением Зеленского появилось во всех касающихся его соцсетях.

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"Добрый вечер, друзья. Вскоре мы встретим Новый год и продолжим "Вечерний квартал" (говорится о новогоднем эфире на телеканале "1+1" – 24 канал). А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно, как Владимир Зеленский", – начал свою речь шоумен.

Заметим, что сразу после этих слов он перешел на украинский язык.

" Сейчас в Украине такова ситуация, когда у каждого украинца есть три пути . Первый путь – жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь – собрать свои вещи и уехать в другую страну, чтобы зарабатывать там деньги и передать их своим близким и родным ... и это тоже нормально. Но есть еще третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его", – акцентировал лидер "Квартала 95".

Далее он в очередной раз подчеркнул, что его все спрашивают об участии в выборах президента – "идешь, либо не идешь?"

Знаете, в отличие от наших великих политиков, я не хотел Вам бесполезно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года я Вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю Вам пойти в президенты Украины, и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа!

– заявил Владимир Зеленский.

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