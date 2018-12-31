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      Зеленский заявил, что идет в Президенты Украины

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      Шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский заявил, что будет участвовать в выборах Президента Украины
      Шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский заявил, что будет участвовать в выборах Президента Украины / Фото из открытых источников

      За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Заметим, что свою речь шоумен начал на русском, однако важнейшую часть произнес на украинском языке.

      Видео с заявлением Зеленского появилось во всех касающихся его соцсетях. 

      Читайте также: Если Зеленский пойдет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате

      "Добрый вечер, друзья. Вскоре мы встретим Новый год и продолжим "Вечерний квартал" (говорится о новогоднем эфире на телеканале "1+1" – 24 канал). А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно, как Владимир Зеленский", – начал свою речь шоумен.

      Заметим, что сразу после этих слов он перешел на украинский язык.

      "Сейчас в Украине такова ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь – жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь – собрать свои вещи и уехать в другую страну, чтобы зарабатывать там деньги и передать их своим близким и родным ... и это тоже нормально. Но есть еще третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его", – акцентировал лидер "Квартала 95".

      Далее он в очередной раз подчеркнул, что его все спрашивают об участии в выборах президента – "идешь, либо не идешь?"

      Знаете, в отличие от наших великих политиков, я не хотел Вам бесполезно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года я Вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю Вам пойти в президенты Украины, и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа! 
      – заявил Владимир Зеленский.

      Зеленский заявил, что идет в президенты: смотрите видео 

      Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская предвыборная кампания. Первым, кого зарегистрировали кандидатом на высший пост в государстве, оказался бывший министр экологии Игорь Шевченко. Впоследствии стало известно имя еще одного человека, который решил подать документы на участие в плебисците – говорится о правозащитнике из Броваров Владимире Ратуше.

      Сами же выборы Президента Украины состоятся 31 марта – в этот раз украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет. 

      Украина, президент, выборы, 31 марта
      Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика 

      что ранее говорил Владимир Зеленский об участии в выборах президента: 
      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины
      Источник: 24 канал
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