Зеленский заявил, что идет в Президенты Украины
За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Заметим, что свою речь шоумен начал на русском, однако важнейшую часть произнес на украинском языке.
Видео с заявлением Зеленского появилось во всех касающихся его соцсетях.
Читайте также: Если Зеленский пойдет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате
"Добрый вечер, друзья. Вскоре мы встретим Новый год и продолжим "Вечерний квартал" (говорится о новогоднем эфире на телеканале "1+1" – 24 канал). А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно, как Владимир Зеленский", – начал свою речь шоумен.
Заметим, что сразу после этих слов он перешел на украинский язык.
"Сейчас в Украине такова ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь – жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь – собрать свои вещи и уехать в другую страну, чтобы зарабатывать там деньги и передать их своим близким и родным ... и это тоже нормально. Но есть еще третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его", – акцентировал лидер "Квартала 95".
Далее он в очередной раз подчеркнул, что его все спрашивают об участии в выборах президента – "идешь, либо не идешь?"
Знаете, в отличие от наших великих политиков, я не хотел Вам бесполезно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года я Вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю Вам пойти в президенты Украины, и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа!
– заявил Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что идет в президенты: смотрите видео
Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская предвыборная кампания. Первым, кого зарегистрировали кандидатом на высший пост в государстве, оказался бывший министр экологии Игорь Шевченко. Впоследствии стало известно имя еще одного человека, который решил подать документы на участие в плебисците – говорится о правозащитнике из Броваров Владимире Ратуше.
Сами же выборы Президента Украины состоятся 31 марта – в этот раз украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет.
Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика
-
26 дек 2018Владимир Зеленский объявил, что идёт в политику
-
-
-
-
-