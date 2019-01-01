Зеленський йде у президенти: як реагують українці у соцмережах

Напередодні Нового року шоумен та лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський офіційно заявив, що буде балотуватися у Президенти України. Користувачі соцмереж миттєво відреагували на таку заяву, але користувачі по-різному поставилися до рішення коміка.

Раніше 24 канал повідомляв, що за декілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив Володимир Зеленський і оголосив про свої наміри йти на президентські вибори.

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Українці розділилися у думках щодо того, чи варто йти Зеленському у президенти. Так, деякі користувачі бажають йому перемоги на виборах і заявляють, що голосуватимуть за нього. У той же час, інші стверджують, що він залежний від олігарха Ігоря Коломойського.

Окрім того, дехто з українців вважає, що у такий складний для країни час, главою держави має бути не тільки популярна людина, а той, хто має політичний та управлінський досвід та вагу на міжнародній арені.

Також, користувачі радять Зеленському залишатися у шоу-бізнесі та гуморі, і не йти у політику, бо "кожен має займатися своїм".

Я не упоротий фанат Петра Олексійовича, але СВИНСТВО від #1plus1 із #зеленський замість ПРЕЗИДЕНТА не має меж!!! pic.twitter.com/oOJRsbFJBi — Igor Zhygulin (@IgorZhygulin) 1 січня 2019 р.

вот это Зеленский врезал, сместить поздравление президента+баллотироваться в новый год, это очень сильно

удивило многих, думаю#зеленский #слуганарода#зеленський — Olexandr Kiktenko (@lokgaiz) 31 грудня 2018 р.

Вангую реєстрацію кандидатом у Президенти Василя Голобородька (повного тезки того самого кіношного Голобородька).



Чтоб Вова #Зеленский не почивал на лаврах ))#вибори #вибори2019 — УкраїнськаДемократія (@Ukr_Democracy) 1 січня 2019 р.

Впервые страну поздравил не президент, а кандидат)) #зеленський — Pashko Zhadibniy (@zhadibniy) 31 грудня 2018 р.