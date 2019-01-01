Чому українці готові голосувати за коміка Зеленського: пояснення експертів

Опівночі шоумен Володимир Зеленський заявив, що подасть свою кандидатуру на пост президента України.

За прогнозами соціологів, комік займає третє місце у президентській гонці.

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Це вперше людина не з політики має такі високі рейтинги. Експерти поянюють, що причина симпатії виборців до акторів і шоуменів – недовіра людей до політиків, а не їхня політична позиція.

В Зеленського політичної позиції немає – це позиція, яку він особисто називає загальнолюдською. Війна – це погано, я не кажу, що війна це добре, але ж там немає абсолютного розуміння, що робити з цією війною, чому ця війна виникла,

– наголосив політтехнолог Сергій Гайдай.

"Це попит не стільки на шоуменів, як на неполітиків. 60% людей заявили, що вони хочуть бачити нових лідерів", – зазначила соціолог групи "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Відеокоментарі експертів:

Нагадаємо, 31 грудня в Україні стартувала президентська передвиборча кампанія. Першим, кого зареєстрували кандидатом на найвищу посаду у державі, виявився колишній міністр екології Ігор Шевченко. Згодом стало відомим ім’я ще однієї особи, яка вирішила подати документи на участь у плебісциті – мовиться про правозахисника з Броварів Володимира Ратуша.



Самі ж вибори Президента України відбудуться 31 березня – цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.



Як проходитимуть вибори Президента