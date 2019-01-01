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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Чому українці готові голосувати за коміка Зеленського: пояснення експертів

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Опівночі шоумен Володимир Зеленський заявив, що подасть свою кандидатуру на пост президента України.

      За прогнозами соціологів, комік займає третє місце у президентській гонці.

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      Це вперше людина не з політики має такі високі рейтинги. Експерти поянюють, що причина симпатії виборців до акторів і шоуменів – недовіра людей до політиків, а не їхня політична позиція.

      В Зеленського політичної позиції немає – це позиція, яку він особисто називає загальнолюдською. Війна – це погано, я не кажу, що війна це добре, але ж там немає абсолютного розуміння, що робити з цією війною, чому ця війна виникла,
      – наголосив політтехнолог Сергій Гайдай.

      "Це попит не стільки на шоуменів, як на неполітиків. 60% людей заявили, що вони хочуть бачити нових лідерів", – зазначила соціолог групи "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

      Відеокоментарі експертів:

      Нагадаємо, 31 грудня в Україні стартувала президентська передвиборча кампанія. Першим, кого зареєстрували кандидатом на найвищу посаду у державі, виявився колишній міністр екології Ігор Шевченко. Згодом стало відомим ім’я ще однієї особи, яка вирішила подати документи на участь у плебісциті – мовиться про правозахисника з Броварів Володимира Ратуша.

      Самі ж вибори Президента України відбудуться 31 березня – цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

      Президент вибори 2019 зі березня
      Як проходитимуть вибори Президента

       

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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