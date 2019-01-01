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      Почему украинцы готовы голосовать за комика Зеленского: пояснения экспертов

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      В полночь шоумен Владимир Зеленский заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента Украины.

      По прогнозам социологов, комик занимает третье место в президентской гонке.

      Читайте также: Если Зеленский пойдет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате

      Это впервые человек не из политики имеет такие высокие рейтинги. Эксперты объясняют, что причина симпатии избирателей к актерам и шоуменам – недоверие людей к политикам, а не их политическая позиция.

      У Зеленского политической позиции нет – это позиция, которую он лично называет общечеловеческой. Война – это плохо, я не говорю, что война это хорошо, но там нет абсолютного понимания, что делать с этой войной, почему эта война возникла,
      – отметил политтехнолог Сергей Гайдай.

      "Это спрос не столько на шоуменов, как на неполитиков. 60% людей заявили, что они хотят видеть новых лидеров", – отметила социолог группы "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

      Видеокомментарии экспертов:

      Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская предвыборная кампания. Первым, кого зарегистрировали кандидатом на наивысшую должность в государстве, оказался бывший министр экологии Игорь Шевченко. Впоследствии стало известно имя еще одного лица, решившего подать документы на участие в плебисците – говорится о правозащитнике из Броваров Владимира Ратуша.

      Сами же выборы Президента Украины состоятся 31 марта – в этот раз украинцы будут выбирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет.

      Президент вибори 2019 зі березня
      Как будут проходить выборы Президента

       

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
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